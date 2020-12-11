IDC：第三季度全球企业外部OEM存储系统收入继续疲软 中国表现突出

该季度戴尔是最大的外部企业存储系统厂商，占全球收入的28.8％。HPE/新华三集团以10.8％的份额位列第二。NetApp和华为分别以9.4％和9.4％的市场份额并列*第三。日立和IBM并列第五，市场份额分别为5.6％和4.6％。

根据IDC全球企业存储季度追踪报告显示，2020年第三季度企业外部OEM存储系统全球收入同比减少1.4％至近68亿美元，出货量存储总容量同比增长9.6％至18.9 EB。

该季度，直接面向超大规模数据中心销售的ODM厂商收入同比增长8.7％至64亿美元，出货容量同比增长41.4％至74.5 EB。市场总出货容量（外部OEM + ODM Direct +基于服务器的存储）增长了31.8％，达到129.8 EB。

IDC基础设施平台和技术研究分析师Greg Macatee表示：“2020年第三季度由于全球新冠病毒大流行带来影响，外部存储系统市场继续面临不利因素。从地区来看，中国外部OEM市场表现优于全球其他地区，同比增长21.2％。直接面向超大规模数据中心客户销售产品的ODM供应商（即ODM Direct）再次成为市场亮点，主要驱动力来自于协作工具和内容交付网络，因为在传统企业级ODC Direct基础设施之外，消费者对这些能够在家使用的设备是有需求的。”

企业外部OEM存储系统厂商结果

该季度戴尔是最大的外部企业存储系统厂商，占全球收入的28.8％。HPE/新华三集团以10.8％的份额位列第二。NetApp和华为分别以9.4％和9.4％的市场份额并列*第三。日立和IBM并列第五，市场份额分别为5.6％和4.6％。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

表格

闪存存储系统市场亮点

该季度全闪存阵列（AFA）的市场收入为27亿美元，同比增长0.5％。混合闪存阵列（HFA）的市场收入接近28亿美元，同比减少了0.7％。

外部存储系统区域市场亮点

从地区来看，中国的存储收入同比增长21.2％，日本同比减少4.4％，欧洲、中东和非洲地区减少4.8％，美国减少5.5％，亚太地区（不包括日本和中国）减少7.5％，加拿大减少9.4％，拉丁美洲减少14.8％。