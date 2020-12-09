混合云趋势下，存储系统如何赋能证券行业数字化转型？

随着数字经济的高速发展，证券市场也在持续变革，特别是近年来随着科创板、注册制、新三板等改革持续发力，让证券行业迎来了新的时代。

随着数字经济的高速发展，证券市场也在持续变革，特别是近年来随着科创板、注册制、新三板等改革持续发力，让证券行业迎来了新的时代。《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》指出，“当前，证券行业发展面临重要机遇期，在提升金融服务供给能力方面亟待加强，需要以数字化转型引领行业业态持续创新，不断为实体经济提供更高质量、更高效率的金融服务，进一步为客户提供多样化、差异化的金融产品。”

随着中国新基建战略的推动下，以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字技术，为证券行业基于新型数字基础设施来探索“新架构、新业态、新模式”创造了条件，让新的时代充满了机遇。也让我们看到在推进证券行业数字化转型过程中，机遇与挑战并存。

证券行业的数字化转型形成了新的挑战

近日某证券公司的IT负责人接受了至顶网的独家采访，分析了目前证券行业面临的业务挑战以及如何基于数字化技术更好的实现证券行业的转型升级。

该负责人告诉至顶网，随着互联网金融的爆炸式增长，证券行业的用户群体也在发生巨大的变化，目前证券公司都已经拥有了大规模的互联网客户群体。因此证券行业不仅需要成熟稳定的IT系统为高峰期大规模的交易量提供支持，同时也要积极部署现代化的混合云基础架构以加速云原生开发，实现应用现代化，并通过大数据、AI等新兴技术来加速证券行业的服务创新，满足券商基于互联网业务对于多云、边缘业务的需求。

“牵一发而动全身” 证券系统的升级路

证券行业的业务系统主要分为核心业务系统和互联网业务系统。近段时间，证券行业面临新业务不断上线和系统持续升级的挑战。随着创业板、新三板、科创板等新的业务系统的推出和变革，与之相对应的需要对整个系统进行改造和升级，“每个业务系统目前都要满足不同应用场景，从结算、清算交易系统到PC交易、移动APP应用，都需要做配套的改造和系统的同步处理。对于券商而言，一个新增的业务，需要配套改造好几套系统。”该负责人谈到目前证券公司面临的业务挑战。

在核心业务系统方面，随着证券业务线上化，面对开盘和收盘的两个高峰期，处理速度决定了他们的客户体验从而影响客户的忠诚度。需要保证核心业务系统对于存储系统的稳定性、IO性能、可维护性以及服务等高要求。因此证券行业基于数据的处理对于数据存储性能的需求要求很高，所以证券行业是最早上线全闪存阵列的行业，目前包括该证券公司的很多企业，采用了IBM FlashSystem系列的全闪存，结合借助存储级内存（SCM）、全闪存和混合配置等灵活的驱动器选项，IBM FlashSystem系列产品可以帮助企业实现成本和性能之间的最佳平衡。通过IBM Spectrum Virtualize软件基础，IBM FlashSystem可以集成来自500多个其他异构存储系统的存储。

目前IBM FlashSystem 9200每4路集群的最大IOPS为1800万，最大吞吐量可达到180GB/s，而延迟仅为70μs。低延时才是真正考验IO通道上整体技术实现的能力。这也是IBM的核心技术所在。该证券公司不仅实现了日终结算从4个小时降低到40分钟，同时响应时间和恢复时间也都是接近于零。

混合云架构下，稳敏合一是关键

在互联网业务方面，随着移动互联的发展，早年的区域性竞争已经变成全方位竞争，地方性券商也需要推出更好的系统和应用来实现更好的产品和服务。该证券公司基于分布式的混合云架构进行升级改造。一方面通过私有云解决核心业务以及内部敏感新型的数据存储和管理，另一方面利用公有云来解决行情新闻等公共信息的管理。

“而混合云的优势还有一点是符合未来券商的业务发展和架构扩展需求。因为新的业务需要一个更加弹性灵活的云架构作为支撑容器、K8s云原生应用的快速上线。因此我们可以更好地在混合云环境下推动开发运维一体化的DevOps的开发环境，基于容器等云原生技术来提升证券行业的应用系统快速部署，做到未来的系统和应用能够快速升级和更新，从而提升竞争力和服务质量。”该券商IT负责人谈到。

IBM的混合云存储，不仅能够简化存储架构，在混合多云的业务环境下，帮助企业构建虚拟化统一的数据管理平台，统一透明的数据管理。通过虚拟化整合存储资源的方式，轻松管理、访问部署在任何地方的数据。同时针对容器存储，IBM也在积极助力企业容器应用的数字化转型。

IBM通过跟红帽的合作，通过OpenShift构架的PaaS平台企业级全栈式容器化云解决方案IBM Cloud Paks能够实现让客户一次开发，一次生成，随时随地创新和部署，可以自由地移动。

开放和创新一直是IBM所追求的， IBM软件定义存储就能够提供灵活弹性的云化敏捷架构，通过分布式存储架构满足了数据的开放性、多样性，解决金融业在敏态业务中产生的海量数据存储及流转问题。

IBM还通过主机开放 API 实现现代化应用的联通与创新，利用 OpenShift + Cloud Packs 轻松连接混合云中的资源，实现云原生应用的快速响应，更好地支持未来新技术扩展、新应用开发。

数据安全是证券行业的立足之本

在证券行业数字化转型过程中，业务开展的同时伴随海量数据的产生，由于数据价值凸显，往往容易遭受数据泄露和网络攻击，给公司和客户带来难以弥补的损失。同时随着证券行业对于合规安全的高要求，信息安全将直接影响证券公司整体业务运行，因此证券行业需要特别重视数据保护和数据备份。

而证券行业同时又因为行业规范需要长期保存数据，行业监管以及合规要求造成了企业数据存储成本激增，目前证券行业一般采用分层存储来存储和管理数据，热数据用闪存，冷数据用磁带，是企业的最佳选择。容量密度很高，而且成本很低，非常适合于放访问频率不高的归档的数据，这是磁带的优势。磁带的优势主要体现在如下几方面：

寿命长，保存寿命长达30-50年

成本低，百度项目实测，冷数据保存成本节省了 84%

合规，具有加密和防篡改功能，符合行业合规要求

安全，在读写时可实时加密，Air GAP技术提高数据安全性

兼容性好，不同型号的磁带机和磁带可以在磁带库中混插

环保，节省电力

磁带技术是非常具备高精尖科技含量的创新技术 ，作为全球第一大磁带存储供应商，凭借在磁带领域 60 多年的技术深耕，IBM盒式磁带、磁带库和虚拟磁带产品的不断创新，IBM即将在 2021 上半年推出的 LTO Ultrium 9 的磁带单盘容量达到18TB，并且实现了400MB/s的传输速率 ，和目前的硬盘的传输速度相当。

同时IBM围绕磁带打造了一整套数据保护的解决方案，IBM Spectrum Protect拥有的备份软件能力 ，能够针对不同的环境，比如容器、虚机，通过不同的备份软件实现数据上云，也方便用户快速地下载和恢复。

除了产品方面的优势，IBM 还可为各个行业的企业提供他们所需的、久经验证的专业知识和功能，能够针对当今和未来的数据存储挑战，提供强大且极具成本效益的解决方案。

最后，该负责人也分享了未来对于券商行业数字化转型的一些期望，首先希望加快建立和完善人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术在证券行业的应用标准和技术规范。

二是积极利用数字化转型技术，深入挖掘发挥数据价值。加强利用混合云、全闪存、5G等新技术、新应用来实现内部数据标准化整合，以及不同业务的数据采集、集中存储和统一管理，来实现运用数字技术降本增效。

三是希望券商能够加强信息技术领域的开放合作。与第三方科研机构或科技公司协同或者共同开发等多种模式，提升行业数字化适应水平和自主可控能力。

同时我们也看到像IBM等科技企业能够帮助金融业IT 部门把采用了传统的集中式架构和新兴的互联网分布式架构，形成一套稳态、敏态和谐共存的新型IT 架构。同时基于最新的IBM 面向数据和人工智能的存储基础架构，还可以从数据的收集、组织到分析和融合整个过程实现用户对于数据价值的深度应用需求，从而满足未来券商行业新的数据需求。

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