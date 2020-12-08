远程办公常态化，专业的数据保护凸显重要性

2020年，早期的远程办公加速各个企业恢复生产到现在的远程办公常态化。远程办公平台发挥着重要作用。同时随着远程办公激增的同时，网络威胁、人为意外等等带来的数据安全问题也层出不穷，如何保证云上的业务数据的不丢失也成为企业考虑的问题。

对于许多人来说，远程办公平台已成为企业生产力的核心工具，比如向远程办公模式的转变使得过去一年中Microsoft Teams的使用量激增，上个月的日活用户达到1.15亿，相比近一年前的2000万日活用户增长了475%，但保护Microsoft Teams的数据一直是一个挑战。“当远程办公逐步成为新常态后，Microsoft Office 365备份变得更加重要。然而，据我们今年发布的《Veeam 2020年数据保护趋势报告》显示，在使用Office 365的中国企业中，三分之二的企业只使用Office 365内置的备份功能，” Veeam中国区总经理张弘表示。因此基于数据的重要性，需要用专用数据保护功能来保护Teams的数据变得比以往任何时候都更加重要。

近日，云数据管理备份解决方案的领导者Veeam®Software（卫盟软件）发布了公司增长最快的产品——Veeam Backup for Microsoft Office 365的最新版本v5。v5新增了针对Microsoft Teams设计的专用备份和恢复功能，为Microsoft Teams提供定制化、颗粒级的恢复体验，为远程工作人员的关键Teams对话保驾护航，同时使用户能够比以往更容易地快速查找和恢复Teams数据，包括整个群组、具体渠道和设置。以确保业务连续性并防止数据丢失。

“当远程办公促使Microsoft Teams的使用量激增时，Veeam亦紧跟行业发展，迅速地在Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5中实现了对Teams备份的支持，帮助用户比以往任何时候都更容易在Microsoft Teams中查找和恢复Teams数据，由此更进一步地帮助了企业在远程办公和管理中，实现全面访问和控制业务关键数据，同时保证数据安全。” 张弘谈到。

“没有人能够100％避免网络攻击，但未雨绸缪是关键。捷成拥有三步走的网络安全策略：识别、控制和恢复，而Veeam 可保证我们恢复数据。为了恢复及保留一份完整和最新的数据备份，我们必须确保备份工作每时每刻都顺利进行，并定期进行深度测试以确保我们的数据100％可恢复，”捷成集团资讯科技总监陈煜民表示。

Veeam首席技术官及产品战略高级副总裁Danny Allan表示，“虽然Microsoft Teams自带基础的数据保留功能，但它并不能完全防止意外删除或安全威胁导致的数据丢失，也不能出于合规性或监管目的而实现长期保留——这正是令许多公司担忧的关键。”确保Teams数据得到全面保护并易于恢复的重要组成部分。Veeam Backup for Microsoft Office 365的最新版本满足了这一关键业务需求。

Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5现在为Microsoft Teams提供的支持包括：

专用的Microsoft Teams备份：对Microsoft Teams数据全面控制和保护；

更快、更容易的恢复：业界领先的恢复选项，专为Microsoft Teams打造；

无与伦比的eDiscovery：可在Microsoft Teams组件间进行颗粒搜索和查找，以实现无缝的治理和合规性。

此外，v5现在能够提供强大的可扩展性，新的架构增强提供了5倍的规模增长以支持更大型的企业，还提供可以同时浏览逾10万个对象的UI的能力。v5还将Office 365数据移动到对象存储的速度提高了2倍，同时能够并行处理大量SharePoint Online列表。