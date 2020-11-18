【免费报名】11月28日，百度智能云存储&数据库技术创新沙龙不见不散！

欢迎现场光临2020年11月28日下午14：00，百度智能云存储&数据库技术创新沙龙。来看拥抱开放，拥抱多云的先行者和排头兵百度智能云存储&数据库的专家们倾情奉献！还等什么呢？

5G、AI、云计算、物联网等新技术的出现，大大加速了数据产生的速度。IDC报告显示，到2025年全球数据量将达到175ZB（相当于17.5万亿GB）。

这些数据即包括关系型数据库等结构化数据，也包含了网站APP日志、社交媒体、视频、图片等海量的非结构化数据。

随着企业业务上云的趋势加速以及企业认识到数据价值越来越重要，如何通过IaaS基础架构的技术创新，为用户提供更加可靠、更加高性价比、更加弹性、更加智能的存储系统，一直是国内云计算领域最火热的话题之一。同时，随着AI、数据湖、边缘计算等技术的不断成熟和落地，如何用好云上数据，挖掘出更多的数据价值也成为企业最关心的问题。

企业希望云上数据库能够提供serverless无限拓展、百万QPS的大规模数据库解决方案；

企业希望云上数据库具备智能运维的能力，通过智能的支持集群拓扑、性能诊断、SQL诊断、空间诊断、会话诊断等方面的运维能力，来帮助企业提升数据库的可运维性；

同时对于海量非结构化数据，企业希望能够实现对碎数据管理的同时，还能够提供智能化的内容处理加工平台能力，例如老照片一键翻新，人物动漫化处理、高精度图片美化等；

最后面对用户最关心的数据迁移问题，企业希望存储平台能够提供跨云数据迁移、实时流转备份的能力，便于用户灵活高效地在本地与云端之间、在云端多家云之间构建跨云存储集群，享受最高的数据可靠性和最低的切换成本。

而这些就需要基于云上的数据库和存储技术来为企业提供一个现代化的数据架构和智能平台。而百度智能云即将发布的全新的存储&数据库产品矩阵将为广大企业用户带来巨大的惊喜！

那么基于多年企业服务的实践，并结合了百度技术优势的百度智能云，推出的全新存储&数据库产品矩阵都有哪些优势和特点呢？其背后的技术是什么？能为企业带来哪些价值？

欢迎现场光临2020年11月28日下午14：00，百度智能云存储&数据库技术创新沙龙。来看拥抱开放，拥抱多云的先行者和排头兵百度智能云存储&数据库的专家们倾情奉献！还等什么呢？

活动亮点：

百度智能云存储数据库整体能力介绍

百度数据库品牌GaiaDB重磅发布

百度数据库服务体系Smart系列重磅发布

百度云存储BOS在智能存储方向解决方案BOS P+重磅发布

百度云存储在多云数据流转领域的新布局

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