走进直播间：为何磁带至关重要，Veeam专家详解数据的最后防线

我们诚邀您参加11月11日的网络研讨会，聆听 Veeam中国区技术顾问程晓寒的精彩演讲，了解磁带如何确保您的数据安全无虞并始终受到保护。

▽会议概况

2020年，新冠疫情影响下，远程办公成为各个企业恢复生产的重要方式之一。“云上生活”，“永远在线”正成为新常态。远程办公为企业和员工带来便利的同时，与之伴随的网络安全也在高速增长。比如勒索病毒软件成为近年数量增加最快的网络安全威胁之一。

网络犯罪每年会给全球企业造成近 2 万亿美元的损失，每天大约会发生 4,000 起勒索软件攻击事件。

勒索软件的攻击范围已经涵盖了Windows、Mac、Android、iOS和虚拟桌面。攻击目标涉及大型企业、政府、银行、教育、私营企业等所有类型的企业和个人。如果已被感染的设备连接了企业的网络共享存储，那么共享存储中的文件也可能会被加密。

针对如此频繁的勒索软件 攻击事件，如何采取一些措施来保护企业免受这种冲击？

VEEAM提出数据保护3-2-1-1-0 原则， 助力企业在任何场景中进行恢复，尤其是遭遇勒索软件攻击时！

这其中的“2原则”指的是要采用两种不同的存储介质来保存数据。目前确实存在一种简单、低成本的数据保护解决方案来帮助企业免受网络攻击的影响，那就是数据中心所用的最古老的技术之一 - 磁带。随着磁带技术的发展，磁带可针对长期存档提供最低总体拥有成本 (TCO)的优势还是非常明显。仅普通磁盘解决方案的能耗和占用空间成本就几乎等于普通磁带解决方案的整个TCO！更不用数据磁盘还有设备采购、维护的成本。

那么磁带目前的发展到哪个阶段，磁带介质的物理特性有哪些优势？ 3-2-1-0 原则具体是什么？ Veeam 带来了哪些磁带最佳实践？

我们诚邀您参加11月11日的网络研讨会，聆听 Veeam中国区技术顾问程晓寒的精彩演讲，了解磁带如何确保您的数据安全无虞并始终受到保护。

主题及时间

主题：为何磁带至关重要 ‍？ 您需要的最佳实践和解决方案

时间：2020年11月11日15:00

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报名快速入口

▽演讲嘉宾介绍

程晓寒--Veeam中国区技术顾问

▽主题介绍

在勒索软件持续演变的形势下‍，磁带成为可靠的解决方案‍。随着最新版 Veeam® Availability Suite™ 10 的发布‍，Veeam 推出了新的磁带特性‍，包括 NDMP 支持‍、GFS 作业并行处理及相关调整‍，可提高磁带作业速度‍。

▽演讲亮点

参加本次网络研讨会‍，了解磁带如何确保您的数据安全无虞并始终受到保护‍，以及‍：

l 如何根据 Veeam 的 3-2-1 原则进行异地备份

l 磁带使用的最佳实践

l 更多精彩‍，期待您来发现‍

更多内容：http://www.zhiding.cn/special/veeam_202006