勒索病毒攻击日渐频发，数据保护成医疗行业重中之重

有关患者、医疗机构、大学临床试验和研发数据的收集可能是高度个人化或敏感的，并且具有很高的价值。这些数据对潜在的黑客很有吸引力，因为他们了解泄漏此类数据可能对个人或机构声誉造成的影响，因此他们认为获得赎金的机会更大。

作者：Veeam产品战略高级总监Rick Vanover和中国区总经理张弘

中国医疗行业正面临数据保护的挑战。《2019年健康医疗行业网络安全观测报告》指出，健康医疗行业总体处于“较大风险”的安全风险级别。网络安全风险的集中表现，一是僵木蠕等问题严峻，勒索病毒威胁严重；二是数据泄露事件高发，应用服务存在隐患；三是网络篡改手法多变，隐式植入非法信息。

新冠肺炎疫情使我国医疗安全防控体系迎来了一次大考。为了缓解医疗系统面临的日益增长的压力，通过自动化、创新和寻找新方法来提供医疗保健比以往任何时候都更为紧迫。因此，对技术的依赖只会成倍增加。

随着我国数字医疗的不断发展，数据安全策略必须以相同的速度发展。这意味着需要拥有严密的数据保护措施，以抵御最常见的网络攻击形式之一——勒索病毒。





有关患者、医疗机构、大学临床试验和研发数据的收集可能是高度个人化或敏感的，并且具有很高的价值。这些数据对潜在的黑客很有吸引力，因为他们了解泄漏此类数据可能对个人或机构声誉造成的影响，因此他们认为获得赎金的机会更大。

采取主动而非被动的预防措施可能会杜绝这种勒索病毒事件的发生。医疗机构及其相关组织的IT团队从一开始就应考虑在培训、实施和补救措施的基础上制定牢不可破的数据保护策略。

了解风险

要想了解潜在风险，需要先确定威胁因素。远程桌面协议（RDP）或其它远程访问工具、网络钓鱼和软件更新是三种主要的入侵机制。了解这一点可以帮助您的机构专注于战略投资，从攻击媒介的角度最大程度地抵御勒索病毒。

大多数IT管理员都在日常工作中使用RDP，许多RDP服务器仍直接连入互联网。因此，超过一半的勒索病毒攻击使用RDP作为进入途径，那些不通过RDP访问的用户则可能成为网络钓鱼邮件的目标。如果您不确定是否收到网络钓鱼电子邮件，可以使用Gophish和KnowBe4这两种流行的工具来评估对组织的风险。您还必须牢记更新关键类别的IT资产，例如操作系统、应用程序、数据库和设备固件。同样，将这种全面的处理方法也扩展到数据中心，因为它们与就地保存的数据一样容易受到攻击。

实施

当涉及勒索病毒攻击时，其弹性取决于备份解决方案的实施方式、威胁的行为以及补救过程。作为勒索病毒弹性策略的重要组成部分，备份基础架构是至关重要的一步。

当涉及弹性抵御勒索病毒时，备份存储库是必不可少的存储资源，因此建议禁止组织内的人员访问。具有访问此数据权限的内部人员可能会导致潜在的泄漏，因此建议在可能的情况下，由第三方管理这些权限。





补救

尽管您的机构接受了勒索病毒威胁的相关培训，并相应地实施了正确的技术，但您应始终做好在必要时采取补救措施的准备。

如果您确实遭受勒索病毒攻击，则下一步补救措施是：

不要支付赎金

唯一的选择是恢复数据

在遭受攻击后，最难恢复的一部分就是决策权限。您需要确保组织有一个清晰的草案，可以确定在灾难情况下谁将负责处理数据恢复或数据故障转移。在这些业务讨论中，应该协商创建一份涵盖安全部门、事件响应和身份管理的联系人通讯录，以便您可以在需要时联系他们。黑客事件发生时，时间至关重要，到时您会感谢自己的未雨绸缪。

就像您为房屋购买保险一样，您应该考虑以同样的方式为数据备份进行投资。您希望永远用不上它，但是如果发生最坏的情况，它可以保护您的机构，并确保员工和学生的数据安全。通过对同事进行适当的风险培训，实施适当的基础架构以及合适的补救方案，您不仅可以提高抵御勒索病毒攻击的弹性，而且还可以避免数据丢失、财务损失或学校声誉受损。