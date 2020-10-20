官宣：SK海力士收购英特尔NAND闪存业务，英特尔表示将更加关注差异化技术领域

SK海力士和英特尔在韩国时间10月20日共同宣布签署收购协议，根据协议约定，SK海力士将以90亿美元收购英特尔的NAND闪存及存储业务。

目前SK海力士官网已经宣布，SK海力士将收购英特尔旗下NAND闪存芯片业务。 英特尔中国区相关人员暂时没有消息发出。

英特尔90亿美元出售NAND闪存业务

今早，传出SK海力士将收购英特尔旗下NAND闪存芯片业务。收购金额90亿美元。包括固态硬盘业务、NAND闪存芯片产品和晶圆业务、英特尔位于中国大连的生产工厂。

笔者第一反应是肯定是不包含英特尔Optane存储技术和产品。果然，在SK海力士的官方介绍中，英特尔将保留其特有的英特尔®傲腾TM业务。

在英特尔2020年最新的财年第二季度财报显示，——存储业务事业群（NSG）营收为17亿美元，同比增长76%；是英特尔事业群增长最高的部门。

目前NAND闪存芯片技术和晶圆技术随着中国存储芯片厂商的加入，竞争日益激烈。

此次交易如何达成，对双方来说都是积极消息。

英特尔将继续专注于包括AI、计算、持久内存等差异化计算力的研发。

而这笔交易将使得SK海力士成为全球第二大NAND闪存芯片制造商。

附：SK海力士收购英特尔NAND闪存业务

SK海力士和英特尔在韩国时间10月20日共同宣布签署收购协议，根据协议约定，SK海力士将以90亿美元收购英特尔的NAND闪存及存储业务。

本次收购包括英特尔NAND SSD业务、NAND部件及晶圆业务，以及其在中国大连的NAND闪存制造工厂。英特尔将保留其特有的英特尔®傲腾TM业务。

SK海力士与英特尔将争取在2021年底前取得所需的政府机关许可。在获取相关许可后，SK海力士将通过支付第一期70亿美元对价从英特尔收购NAND SSD业务（包括NAND SSD相关知识产权和员工）以及大连工厂。此后，预计在2025年3月份最终交割时，SK海力士将支付20亿美元余款从英特尔收购其余相关资产，包括NAND闪存晶圆的生产及设计相关的知识产权、研发人员以及大连工厂的员工。根据协议，英特尔将继续在大连闪存制造工厂制造NAND晶圆，并保留制造和设计NAND闪存晶圆相关的知识产权(IP)，直至最终交割日。

通过本次收购，SK海力士旨在急速成长的NAND闪存领域中提升包括企业级SSD在内的存储解决方案相关竞争力，进一步跃升为行业领先的全球半导体企业之一。SK海力士期待这项交易将令SK海力士发展存储器生态系统，进而给客户、合作伙伴、公司员工和股东带来更多利益。

英特尔作为世界半导体行业的领先者，拥有业界领先的NAND SSD技术以及4阶储存单元（quadruple level cell，QLC）NAND闪存产品线。截止2020年6月27日，英特尔的NAND业务在今年上半年为英特尔非易失性存储器解决方案事业部（Non-volatile Memory Solutions Group, NSG）创下了约28亿美元的营收，以及约6亿美元的营业利润。

SK海力士于2018年成功开发了全球首款基于电荷撷取闪存（Charge Trap Flash，CTF）的96层4D NAND闪存，并于2019年开发了128层4D NAND闪存。SK海力士将结合英特尔的存储解决方案相关技术及生产能力，打造包括企业级SSD在内的具有高附加值的一系列3D NAND解决方案。

英特尔计划将本次交易获得的资金用于开发业界领先的产品和加强其具有长期成长潜力的业务重点，包括人工智能（AI）、5G网络与智能、自动驾驶相关边缘设备。

英特尔与SK海力士将共同合作以确保为客户、供应商以及全体员工提供无缝衔接的顺利过渡。 两家公司将维持包括DDR5相关领域合作在内的两者间紧密的合作关系，保持紧密的合作，以满足日益增长的基于存储器的半导体生态系统的需求。

SK海力士 CEO李锡熙表示：“很高兴看到引领NAND闪存技术创新的SK海力士及英特尔NAND部门将共同创造崭新的未来。通过发挥双方的技术和优势，SK海力士将主动响应客户的各种需求，并优化本公司的企业结构，进而在NAND闪存领域也树立与DRAM业务同等水准的创新的产品群。”

英特尔 CEO 司睿博强调：“我为我们所建立的NAND闪存业务感到自豪，并相信与SK海力士的结合将有助于存储器生态系统的发展，给客户、合作伙伴、全体员工带来更多利益。对于英特尔来说，这次交易能让我们更加专注于投资具有差异化特点的技术，从而令我们在客户的成功中扮演更重要的角色，并且为我们的投资者产出可观的回报。”