美光发布第四季度财报 表现强劲但前景疲软

芯片制造商美光（Micron Technology）今天公布了强劲的第四季度业绩，超出华尔街此前的收益和收入预期，但对未来三个月的疲软预期，导致股价在盘后交易中下跌。

芯片制造商美光（Micron Technology）今天公布了强劲的第四季度业绩，超出华尔街此前的收益和收入预期，但对未来三个月的疲软预期，导致股价在盘后交易中下跌。

美光公司主要销售DRAM（一种用于个人电脑和服务器的内存）和用于USB及小型设备的NAND闪存芯片。该季度美光的每股收益为1.08美元，收入为60.6亿美元，高于去年同期的48.7亿美元，此前华尔街预期的每股利润为98美分，收入为58.9亿美元。

美光公司首席执行官Sanjay Mehrotra表示，该季度用于云计算、个人电脑和视频游戏机的DRAM芯片销售表现强劲，目前美光最先进的QLC NAND闪存也实现了“出色增长”。

Mehrotra表示：“我们期待在5G、云和汽车业务增长的推动下，2021财年市场状况有所改善，而且我们很兴奋地看到产品组合实现了持续增长。”

该季度美光的DRAM芯片销售额增加了44亿美元，NAND销售额增加了15亿美元，季度毛利率为34.1％，高于去年同期的28.6％。

这是一个表现强劲的季度，但是对未来的预期却令人失望。美光预测，2021财年第一季度每股利润在40至54美分之间，收入在50亿至54亿美元之间，华尔街此前预期的每股利润为69美分，收入为52.7亿美元。

因此美光表示，预计第一季度的毛利率将下降至26.5％至28.5％的范围。

美光公司首席财务官David Zinsner在分析师电话会议上表示，由于COVID-19持续流行，美光在移动、汽车和消费市场的复苏步伐正在放缓。他补充说：“企业需求疲软，我们的一些客户可能库存水平会持续走高。”

美光公司还警告说，现在尚不清楚何时能够获得许可继续为最大客户之一华为销售产品，在第四季度出货量中华为占到了10％。特朗普政府以国家安全为由禁止华为采购在美国制造的计算机芯片。美光方面表示，已于9月14日（第四季度截止于9月30日）停止向华为出货。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示：“美光一直运转良好，但风向变得越来越差，因为COVID-19和华为的问题给美光带来了巨大压力。现在美光公司不得不决定是否可以保持业务盈利的状况，或者是精简体量保存实力为形势转好做足准备。”

美光公司的股价在盘后交易中下跌超过3％。