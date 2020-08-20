杉岩数据举办品牌战略暨新品发布会，新存储理念助力新基建

2020年8月18 日，深圳市杉岩数据技术有限公司在大中华希尔顿酒店召开以 “新存储、新征途、新跨越” 为主题的品牌战略暨新品发布会。IDC中国区企业系统和软件研究副总裁周震刚、深圳市信息技术应用创新联盟秘书长郑飞、深圳市电子信息产业联合会会长张国一、阿里云智能资深解决方案架构师吴怡刚、阿里云智能高级产品专家李洋、华为技术有限公司生态总监鲁攀峰、深圳市宝德计算机系统有限公司副总裁黄文杰、天津飞腾信息技术有限公司生态总监 顾剑、北京亚细亚智业科技有限公司总经理黄疆、合肥中科类脑智能技术有限公司研发总监常峰以及媒体嘉宾代表、行业用户代表、合作伙伴代表、投资方代表400余人出席本次活动，现场高朋满座，座无虚席。

今年是深圳特区成立40周年，也是公司所在地福田区建区30年。8月18日是深圳特区作为社会主义先行示范区成立整整一周年的日子。对与杉岩数据来说，也是杉岩数据即将成立六周年的日子，因此选择在今天举办品牌战略暨新品发布会可以说是颇具意义。与一般企业的产品发布会形式不同，此次杉岩数据邀请了众多业内专家、媒体记者、合作伙伴、用户共同站台，从不同维度向现场以及线上观看的观众分享和探讨软件定义存储的发展和未来。

IDC中国区企业系统和软件研究副总裁周震刚带来《数字化时代的企业数据管理》的主题分享，他提到数字化转型现在已经进到了新的阶段，数字化的生产和工作的环境，包括日常生活和学习的环境，都是需要一个未来的数字管理的技术架构来支撑，整个IT的基础架构将在未来大家的数字生活中扮演越来越重要的地位。数字基础架构未来将更多的是一个混合云的架构，以软件定义的方式来管理数据，这才是大家建设自己未来的数字基础架构，应对大家业务变化的一个最好的投资。

杉岩数据CEO陈坚之后做了“新存储、新征途、新跨越”主题演讲，他总结杉岩数据的六年发展可以分为两个阶段，产品打磨期和市场拓展期，在用户的认可以及投资方的支持下，杉岩数据厚积薄发，取得了快速的发展，并且成为中国云计算标准单位成员之一，中国去年发布的云存储的国标我们是参与制定单位。

围绕云和大数据，杉岩数据统一存储平台、对象存储、超融合产品矩阵让杉岩数据累计交付了3000PB的私有云存储容量，帮助500+客户实现了数字化转型。根据IDC最新的数据报告显示，杉岩数据对象存储在中国排名第二，块存储排名第五，中国区SDS整体的市场份额第6，已经成为中国软件定义存储核心的力量。面向未来，杉岩数据将重点放在智能和国产自主可控，并在现场正式发布了新一代杉岩融合智能大数据存储解决方案和华岩安全存储一体化的解决方案。

杉岩数据CTO邱尚高在演讲中对新产品的新特性进行了进一步解读。杉岩数据最新推出的对象存储V6新版本在存的能力上文件规模现在理论上可以达到1000亿，单桶文件支持到30亿个。在混合云方面通过跟阿里云混合云存储的深度合作和开发，不仅能够备份和归档公有云，还能把公有云的数据下到用户自己的企业杉岩对象存储，实现跟阿里云公有云的双向同步。在异构方面，该版本能够纳管如开源的对象存储、金融行业应用较多的Documentum、FileNet、 FastDFS等第三方的对象存储，帮助客户缩短数据迁移时间。

智能处理引擎功能在杉岩对象存储里面，通过插件的方式，把各种处理组件（OCR识别，或者全文识别，或者人脸识别、车辆识别、机器学习领域等等）结合，将非结构化数据转化为结构化数据提升数据的价值和使用效率，为AI、机器学习等领域的业务赋能。

MosFS主要解决的是机器学习里面要求的吞吐和时延非常高的问题，在上层利用内存，以及SSD等等加速数据的访问，结合业务感知能力，达到高速缓存的效果。MosFS还可以把计算存储的本地的存盘组成一个分布式的缓存层，加速训练。面向大数据，杉岩对象存储对传统存储的替换帮助用户大大节省成本。把存储和hadoop的计算平台分离是一大趋势，杉岩针对这种趋势推出完全兼容HDFS接口的能力，帮助客户把HDFS的数据归集到统一的存储上，实现非结构化数据跟半结构化数据或者结构化数据的完全统一。

华岩国产化一体机是统一的存储产品，这款产品是基于统一存储产品软件构建的产品，底层采用国产处理器和国产服务器，对外提供标准的块存储以及标准的文件接口和对象接口，满足复合型的业务要求。目前该产品底层处理器支持华为鲲鹏，飞腾，海光，操作系统采用基于信创的麒麟和统信操作系统。

阿里云智能高级产品专家李洋分享了阿里云存储在混合云生态之下的思考、探索和实践。混合云存储对于IT系统的改造，有着天然的优势。首先是对原有资源的整合利用，其次是数据上云可以做到无缝的智能打通，第三是成本的变化。阿里云选择杉岩数据作为混合云存储解决方案的合作伙伴，双方携手共建混合云存储的生态，共建混合云存储产品，并在现场正式发布了联合解决方案。

华为技术有限公司生态总监鲁攀峰带来“鲲鹏展翅，共赢计算新时代”的主题演讲。作为国产化重要的技术生态，鲲鹏开放的生态策略让产业快速发展，杉岩数据也是生态中分布式存储方向的重要合作伙伴，并且在多次的营销活动中进行了双向的互动。

合肥中科类脑智能技术有限公司研发总监常峰分享了他们基于使用杉岩对象存储带来的智能计算效率的提升，相比如传统分布式NAS存储，杉岩数据对象存储在单节点上性能提升效60%，在两个节点甚至提高到70%。

活动下半场广发证券股份有限公司档案中心副主任刘熙、北京大学深圳医院信息科主任卢红作为金融、医疗行业的用户代表从行业需求视角分享了业务存储需求的变化和趋势。

创业六载，敬畏专业。杉岩数据在软件定义存储的赛道上逐渐走出了自己的特色，并开始引领引领行业技术的发展。新存储走在前列，新征途勇当尖兵，新跨越勇往直前，相信杉岩数据未来会取得更大的成绩。