华云数据和华为联手啦，合力打造“云基座” 开辟高质量发展的信创新航路

近日，华为中国生态之行 2020 ·无锡站顺利召开。本次活动以构建万物互联的智能世界为主题，吸引到众多行业知名专家、企业领袖汇聚一堂，共同探讨行业数字化转型的未来发趋势。华云数据作为华为重要战略合作伙伴受邀参加本次大会。

推动信创产业发展跑出“加速度”

数字经济时代，智能化和信息化技术将重塑各行各业。信创产业作为数据安全、网络安全的基础产业，在数字化浪潮的驱动下已经成为经济发展的重要推手。

今年是信创产业的“元年”，在政策驱动、技术突破下，信创产业已取得阶段性成果，在CPU、操作系统、数据库、中间件等关键领域实现了显著发展，各类信创产品在可用性层面快速提升，逐步完成了从可用到好用再到高效的三段式发展。

技术、人才、生态的加持让信创产业发展按下“快进键”，跑出“加速度”。不仅打破国内软硬件"被卡脖子"的局面，还增强了民族企业的自信心，实现无边界化的信息技术创新、可持续发展。

作为较早投身信创领域的云计算企业之一，华云数据紧抓新基建、信创机遇，推出国产化系列产品，打造国产云生态体系，并积极参与国家数字基建建设，推动国家信息技术应用创新发展。

打好信创产品组合拳

如今的华云数据已成为信创产业链发展中的重要一环，正在不断通过自主研发的创新产品助力党、政、军及企业用户快速实现数字化转型。以安超云套件Archer Cloudsuite为例，安超云套件Archer Cloudsuite是继安超OS 2020发布后的又一款重量级产品，定位于超融合功能增强套件，拥有多群集管理、流程审批、虚拟数据中心（VDC）、 组织架构管理等功能，满足企业数据中心的超融合场景的需求，并通过统一运维管理平台，提供全平台的监控保障能力，有效提升运维操作的效率，降低整体运维成本。

安超云套件Archer Cloudsuite主要包括了IaaS、云管理、桌面云、分布式块存储以及一体机五大系列，近20款产品，能够为政企用户的IT管理精细化转变提供基础支撑。

依托安超云套件系列产品，华云数据帮助用户解决了众多问题。比如：实现多信创技术栈混合管理，打好信创组合拳；实现x86通用技术栈和信创技术栈的混合管理，提供迁移方案，帮助用户顺利实现从x86迁移到信创；降低了部署信创环境以及运维信创产品的复杂度，减少信创用户IT部门的学习成本等等。

华云数据将安超系列产品带进了信创领域，希望能够通过安超系列产品降低用户的使用门槛，帮助用户实现架构从X86到信创的平滑过渡及迭代，全面满足用户自主可信、安全可靠需求。

持续创新 打造信创“云基座”

在本次论坛上，华云数据最新提出的信创“云基座”概念。信创“云基座”具有以下四个特点：其一，广泛的适配，不排斥任何厂商；其二，联合上下游厂商形成多套成熟解决方案；其三，可以进行局部替换；其四，帮助用户的应用实现平稳、可靠、高效的运行。

基于华为鲲鹏920处理器打造的云基座，呈现出让人激动的表现，经过优化，安超鲲鹏一体机在磁盘IOPS、IO延时等磁盘性能表现，显著优于基于Xeon-Gold 6138CPU安超x86一体机。通过与OpenEuler的深度优化，安超控制面的性能在相同硬件的情况下，性能提升达到58%。为了使安超产品在大多数信创和非信创平台上具有同样表现，我们在兼容性方面做了很多工作。信创的硬件生态整体是非常复杂的，处理器、BIOS、主板、整机、操作系统都有多家不同的供应商在提供支持，这些百花齐放的解决方案组合后就可能产生非常多的问题，所以华云数据与各家设备厂商和操作系统厂商做了大量的适配和测试工作。

目前，依托安超OS，华云数据完成了与国内众多软硬件厂商的兼容互认证，如华为、联想的国产服务器，飞腾、海光、鲲鹏、龙芯、申威的国产化芯片，UOS、红旗、银河麒麟、中标麒麟、深之度等国产操作系统等。除了上述单品适配外，华云数据更是联合多家信创攻关基地和上下游厂商，推出了适用于信创用户的12套联合解决方案，并且有望在2020年底突破50套。