Commvault发布第一季度财报 云战略奏效业务实现逆转

数据保护厂商Commvault今天公布了第一季度财报，财务业绩稳健，大大超出华尔街此前的预期，使得Commvault股价今天上涨了7％多。

数据保护厂商Commvault今天公布了第一季度财报，财务业绩稳健，大大超出华尔街此前的预期，使得Commvault股价今天上涨了7％多。

Commvault提供的软件可以帮助企业组织备份记录并保护这些记录免受硬件故障等风险。Commvault首席执行官Sanjay Mirchandani表示，Commvault的产品“可能是公有云领域最流行的数据保护技术”。此外，Commvault还提供本地备份设备和软件定义存储平台。

根据财报显示，第一季度Commvault的销售额增长了7％，达到1.73亿美元。具体看来自经常性合同的销售收入，就会清楚地发现为什么今天Commvault的股价会大涨：经常性收入同比增长24％，达到1.411亿美元。

Commvault的季度收入比分析机构Zacks普遍预期的高出13％多。

Commvault将这主要归功于大宗交易的激增。根据Commvault的数据显示，第一季度价值超过10万美元的合同增加了41％，这些合同的平均金额增加了35％，达到403,000美元。

去年上任的Mirchandani在经历了几个季度的增长停滞之后，终于带领Commvault扭转局面。在他的领导下，Commvault以2.25亿美元的价格收购了软件定义存储初创公司Hedvig，上周在一次客户活动中宣布将对产品组合进行调整。在过去四个季度中，Commvault有三个季度的收入都超出了华尔街的预期。

去年Commvault有三次取得了收益超预期的好成绩，包括今天公布财报的这个季度。该季度Commvault调整后的净收入为2390万美元，稀释后合每股0.51美元，这比Zacks的普遍预期高出约168％。

Mirchandani今天在一份声明中表示：“第一季度的财报结果是对我们精简运营、让上市引擎量良好运转的一次验证。此外我们公布了新的新产品组合和强大的合作伙伴计划，我们的客户也开始认可我们的智能数据管理愿景。”

Mirchandani此前层表示，该愿景的一个支柱是同时支持企业内部部署和基于云的数据保护场景。

Mirchandani说：“我们尊重客户，客户有很多业务运营虽然不在云端，但是依然运转良好……他们正朝着公有云发展，这是我们占据领导地位的领域。”

Commvault还把AI作为体现自己产品差异化的一个特点，特别是在云业务已经成为Commvault经常性收入增长的一个推动力。Commvault通过“深度内置的AI和ML”帮助客户优化云基础设施的使用，“因此，这不仅仅涉及数据的移动，还涉及所有这些的优化以及数据的整个生命周期。”