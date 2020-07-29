Veeam、Commvault等再次被Gartner评为“2020年数据中心备份和恢复解决方案魔力象限”领导者

近日，Gartner“2020年数据中心备份和恢复解决方案魔力象限”发布，Veeam连续第四次被Gartner评为行业领导者，Commvault连续第九次评为行业领导者。

Veeam第一次在总体执行能力上排名最高。Veeam还是唯一一家在执行能力和愿景完整性方面都有所提升的供应商。

Commvault Complete™ Backup & Recovery 软件在《2020年Gartner 数据中心备份和恢复解决方案关键能力》报告的所有用例中（包括物理、虚拟与公有云环境）获得最高分，其中在公有云环境的用例中获得了4.15分（满分5分）。

Veeam在为其客户和合作伙伴提供完整的云数据管理产品方面的投入，结合其强大的支持能力，可确保跨物理、虚拟和云环境的数据保护。

“对我们来说，第四次被Gartner评为领导者，坚定了我们以创新、执行力和提供最简单、灵活、可靠的云数据管理解决方案引领行业的承诺，” Veeam首席技术官及产品战略高级副总裁 Danny Allan表示。“如今，无论是数据保护，还是运用数据重用实现整体业务价值，都至关重要。在这一关键时期，我们已拥有超过37.5万名客户和10亿美元的年订单额，将继续指导客户完成数字化转型和混合/多云进程。”

Commvault总裁兼首席执行官Sanjay Mirchandani表示：“Gartner在《魔力象限》以及《关键能力》两大报告中对于Commvault的认可，证明了我们帮助当今企业直面不断变化的数据管理需求的能力。Commvault通过业界集成度最高的产品帮助客户解决复杂问题，为操作系统、管理程序、数据库、存储阵列和云供应商提供最广泛的支持，以满足企业用户的需求并帮助其为未来做好充分准备。”

Veeam在今年年初发布了Veeam Availability Suite（VAS）v10，为网络连接存储（NAS）提供现代文件数据保护，通过多虚拟机即时恢复（Multi-VM Instant Recovery™）自动执行灾难恢复，大大强化了勒索软件保护。随着平台扩展性的增强、API的数据挖掘以及150多项主要功能的增强，Veeam推出了业内强大的新解决方案，为混合云环境提供完善的数据管理和保护。

Gartner报告包括对11家数据中心备份和恢复解决方案供应商的分析。我们认为，随着向公有云迁移需求的增加、对勒索软件的担忧加剧以及备份和数据管理日趋复杂，迫使基础设施与运营（I&O）领导者重新构建其备份基础设施并探索替代解决方案。

Gartner还评论道：“数据备份与恢复市场正在酝酿着一场根本性的变化。着眼于长远发展的厂商应当在解决传统备份和恢复方面遗留需求的同时，进一步集成并利用新兴应用、管理程序、快照和复制技术以及公有云的能力。市场领导者应当能够将新需求纳入其恢复管理愿景。作为一个群体，市场领导者应该要成为大多数企业新采购计划的一部分，并且帮助企业极大可能赢得新业务，然而这并不意味着较大的市场份额就是体现领导者地位的主要指标。市场领导者应该是具有战略高度的厂商，在满足中大型和大型数据中心需求方面已取得了一定的成功，并在未来的发展中处于有利地位。”