美光发布第三季度财报 内存需求强劲拉动股票上涨

内存芯片制造商美光公司公布了超出华尔街预期的财报业绩，使得股价在盘后交易中上涨了近6％。

内存芯片制造商美光公司公布了超出华尔街预期的财报业绩，使得股价在盘后交易中上涨了近6％。

美光还发布了对第四财季的预期，也大大超出了分析师的预期。

第三季度，美光在不计入股票薪酬等特定成本的情况下利润为每股82美分，收入为54.4亿美元，高于去年同期的47.9亿美元。此前华尔街预期的利润为每股75美分，收入为52.7亿美元。

美光公司主要出售用于PC和服务器的DRAM芯片，以及用于小型设备的NAND闪存芯片。美光曾在今年5月向投资者们表示，该季度的业绩有望超出最初的预期水平，主要得益于新冠病毒大爆发导致全球各地成千上万人转向在家办公的趋势。当时美光称，市场对笔记本电脑的巨大需求，用于支持在线学习以及数据中心服务等。

现在这一需求也还没有消退。美光预计，第四季度每股利润预计在95美分至1.15美元之间，收入在57.5亿美元至62.5亿美元之间，较去年同期的48.7亿美元有大幅增长。华尔街分析师预期第四季度的每股利润为79美分，收入为54.6亿美元。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为：“美光的业绩表现很好地证明了，当一家高科技公司做正确的事情时，就会取得出色的成绩，即使全球发生流行疾病大爆发。”

美光的股价在盘后交易中上涨了近6％。

美光公司首席执行官Sanjay Mehrotra在电话会议上对分析师表示：“展望今年下半年，当然正如你所知，新冠病毒给全球带来的不确定性，我们的预测范围基本上是有限的。但是我们确信，下半年市场对云的需求仍将对我们有利。”

美光表示，现在公司面向云客户售卖的闪存内存量是之前的两倍。由于客户升级了数据中心服务器，云DRAM的销售也实现了强劲增长。

这让美光未来其他业务也将保持健康的发展。美光公司高管在电话会上表示，下一代智能手机和游戏机是推动美光实现增长的两个重要因素。例如，新型5G智能手机对DRAM的需求量大约是现有4G手机的两倍。美光首席商务官Sumit Sadana在接受《巴伦周刊》采访时说，微软和索尼即将推出的视频游戏机配置的DRAM也将翻倍。

美光业务中唯一的不足是与汽车行业相关的业务，而这主要是由于供应链停滞所导致的。

Pund-IT分析师Charles King表示，美光是一家典型的、既有技术优势又熟知市场的公司，最新的财报业绩就证明了这一点。

“美光开发了一系列重要的创新技术，要么是独立开发，要么是通过与英特尔等战略同盟合作开发，并且成功地将这些创新推向了更广阔的市场。例如，美光是第一家提供1 TB容量固态盘的厂商，3.84 TB的Micron 5210 Ion也被公认为是全球成本最低的大容量SSD。这些举措让美光在内存和存储市场脱颖而出，尽管新冠病毒给全球带来了灾难性的破坏，但市场需求仍保持稳定。”

美光表示，该季度已经以4000万美元回购了929000股，使得净现金流量达到26亿美元。