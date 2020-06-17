戴尔发布集成Kubernetes的PowerScale数据存储系统

戴尔今天揭开了PowerScale的神秘面纱。PowerScale是一个新型闪存存储系统家族，特点是集成了Kubernetes，并提供了在多云环境中管理数据的新工具。

戴尔今天揭开了PowerScale的神秘面纱。PowerScale是一个新型闪存存储系统家族，特点是集成了Kubernetes，并提供了在多云环境中管理数据的新工具。

PowerScale系统主要用于保存文件或者对象形式的非结构化信息，是戴尔Isilon旗舰存储系列的下一代产品。

戴尔保留了现有的Isilon系统，并新增了两款全闪存系统F200和F600，F200最高原始容量为15 TB，F600可以扩展至61.44 TB。据戴尔称，企业可以在一个集群中部署数百个系统，构建一个存储空间高达15 PB的存储池，每秒可以处理数百万次数据操作。

PowerScale系统采用了OneFS Isilon操作系统的新版本——PowerScale OneFS，而且这个版本也可用于现有的Isilon系统，引入了与主流自动化框架的集成，加强了数据精简功能，和一个名为DataIQ的分析工具，帮助企业优化多云存储环境。

PowerScale OneFS支持Kubernetes，可以帮助管理容器工作负载，还可以搭配Red Hat基础设施配置工具Ansible以及戴尔自己的CloudIQ监控服务一起使用，管理员可以使用CloudIQ监控PowerScale系统的运行状况。

在多云方面，戴尔表示，企业可以将PowerScale OneFS连接到AWS、微软Azure和Google Cloud等公有云，这样就可以将PowerScale Systems用于支持本地工作负载。反过来，新的DataIQ工具提供了一个仪表板，让管理员可以集中监控本地PowerScale系统、外部存储硬件和公有云中的数据。

“DataIQ为IT和业务用户提供了一个工具集，帮助他们控制数据生命周期，使他们能够跟踪数据整个生命周期，确保数据的位置是已知的，确保数据保存在了合适的平台上，确保相关方是否可以访问这些数据，”戴尔非结构化数据解决方案产品管理负责人John Shirley在博客中这样写道。

Shirley补充说：“用户可以使用自定义标记功能，从逻辑上将来自不同系统的数据进行分组。这项功能对于需要根据企业实际项目的组织方式，关联可能保存在多平台不同卷中的相关文件夹和文件资产来说非常有用。”

PowerScale还做了其他软件方面的改进，例如支持S3存储协议让应用可以与对象数据进行交互，此外还对数据精简机制进行了完善，据说效率是此前版本的6倍，也就是说，企业用同样容量的原始存储可以存储更多的数据。

PowerScale OneFS、PowerScale闪存系统和DataIQ现已全面上市，这次发布标志着戴尔以Power品牌重组数据中心硬件产品组合迎来了又一个里程碑，此前戴尔已经对自己的中端存储产品组合进行了重新命名。