IDC：2020年一季度全球企业外部OEM存储系统市场收入下滑8.2％

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2020年第一季度企业外部OEM存储系统全球市场收入同比下滑8.2％至65亿美元，出货容量同比增长3.0％至17.3 EB。该季度直接面向超大规模数据中心进行销售的ODM厂商收入同比增长6.9％至49亿美元，但出货容量同比下滑20.2％至54.8 EB。全球存储市场总出货容量（外部OEM + ODM Direct +基于服务器的存储）下滑18.1％至92.7 EB。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“第一季度，由于全球企业的运营受到了疫情的影响，使得外部OEM市场面临严峻的挑战。ODM充分利用超大规模数据中心支出增长的趋势，再次实现了增长，而且我们认为这一市场需求将在2020年上半年继续保持强劲，因为很多企业仍然是默认远程办公的状态，个人和员工需要使用基于云的协作工具，内容交付网络要确保可以支持更高级别的流媒体娱乐消费要求。”

企业外部OEM存储系统厂商结果

该季度戴尔最大的企业外部存储系统厂商，占全球收入的33.2％。NetApp以11.0％的收入份额位列第二，其次是HPE/新华三，份额为9.9％。日立（Hitachi）位列第四，IBM、Pure Storage和华为并列*第五。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

闪存存储系统市场亮点

该季度全闪存阵列（AFA）市场收入为28亿美元，同比增长0.4％。混合闪存阵列（HFA）市场收入接近25亿美元，同比下滑11.5％。

外部存储系统区域市场亮点

从区域来看，所有地区中拉丁美洲是增长最快的，同比增长19.9％，另一个市场增长的地区是加拿大，增幅为6.4％。该季度其他所有地区均出现下滑，日本下滑4.3％，中国下滑7.8％，亚太地区（不包括日本和中国）下滑8.5％，美国下滑10.0％，欧洲、中东和非洲下滑10.2％。