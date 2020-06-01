宏杉科技总裁杨柳：十年耕耘，打造无界存储

从华为财务部经理，到参与创立华三，再到宏杉科技董事，直至2019年担任宏杉科技总裁，杨柳女士的职场历程，说明一个懂业务、能决策、会管理的财务是可以担当重任的

2010年到2020年是云计算、大数据、AI蓬勃发展的十年，2020年也是宏杉科技成立十周年。2020年新冠疫情给整个人类活动按下了暂停键，但是信息社会的发展并不会因为生物病毒而止步，而是进入了新的增长时期，其背后的数据基础设施的重要性也愈发凸显。近日，宏杉科技总裁杨柳在线上接受了至顶网的采访，作为数据基础设施存储解决方案的提供商，分享了宏杉科技2020年的公司战略和技术发展方向。

宏杉科技总裁杨柳

从华为财务部经理，到参与创立华三，再到宏杉科技董事，直至2019年担任宏杉科技总裁，杨柳女士的职场历程，说明一个懂业务、能决策、会管理的财务是可以担当重任的！近年来，CFO去做CEO的例子越来越多，原因在于当企业发展到一定阶段，需要靠流程和组织来实现管理，这也是企业摆脱对个人依赖的一个发展过程。对于初创公司来说，创始人很重要，但是随着公司逐渐做大，就需要把管理放在流程里。我想这也是宏杉科技任命杨柳为CEO的原因之一。

宏杉进入第二阶段：需要把管理放在流程里

对于科技创业企业来讲，第一阶段是创始人或者CEO需要从零开始，首要任务是让公司存活下来；当到了创业的第二阶段，就需要依靠组织管理，而不是仅靠个人的能力。目前宏杉科技就是在第二阶段。

作为高科技公司，宏杉在把管理放在流程里面，并没有脱离技术创新，因为技术创新一直是高科技公司的灵魂。在数据存储技术演进方面，宏杉科技通过IPMT（产品管理委员会）来保证技术发展方向。同时杨柳自身从进入宏杉科技以来，一直在参与整个产品和技术创新的流程，确保既能保持CFO对于数据本身的敏锐洞察，也能具备对整个产品开发流程以及市场推广过程的清晰认知。

“感谢宏杉科技的管理团队，以及董事会，让我在进入这个团队之后，一直参与了产品的技术、方案、研讨的整个过程。所以我从进到公司以来一直对宏杉科技的各个领域保持关注，并没有跟产品、市场脱节。” 杨柳谈到。

这样作为CEO，一方面杨柳可以基于CFO的经历，对外界各种数据保持敏锐洞察，并与产品团队和研发团队基于数据变化进行讨论，一方面还能从企业经营的角度来把控技术转化方向，给公司带来实际的业务价值。 这样就可以不断强化自己的优势，补足自己的弱势。杨柳也不回避宏杉目前面临的问题，就是如何把宏杉创新的技术优势推广到市场中去。

杨柳希望能继续站在经营的角度去看公司的未来，把人的优势和技术的优势相结合，再通过经营的角度为公司创造价值，带来利润。

存储做到极致，道路还很长

宏杉科技成立十年来，一直专注于存储创新，从2010年成为全球网络存储工业协会(SNIA) 首家中国投票会员，到发布CRAID技术、对称双活存储技术SDAS、发布全球首款双矩阵架构最高端产品MS7000，再到2016年发布企业级云计算创新架构CloudSAN，推出国内首个国产芯片企业级自主可控存储产品，以及NVMe Mach、AFT、AF全系列闪存产品，分布式文件、对象、云计算数据管理解决方案，2019年宏杉科技创新CloudSUN(Storage United by Network)发布全存储，开启了共生生态的数据管理新模式。

“宏杉科技的优势是只做存储，从技术角度来说，国内在存储技术领域的研发投入上，宏杉科技和华为应该是最大的，只有这样才能把数据管理做优、做精，再通过对用户更深刻的理解，把技术转化为产品，让用户感受到更好的解决方案。”杨柳谈到。

同时，在存储领域扎根越深，对外的合作也就越开放。宏杉科技一直跟包括新华三、浪潮在内的伙伴们在不同的项目中保持合作，在一个整体解决方案中，宏杉只是提供存储产品解决方案，这样对于渠道合作伙伴来讲，也能更好地发挥其价值。“渠道集成商的价值，是把各个厂家最适合、最好的产品形成一个解决方案去交付给用户，而不是说只是简单的某一厂商把自身的产品整合在一起交付给用户。最优的方案一定是要集成各个厂商的优势而形成的一种交付。”杨柳谈到。

存储机会一直存在，特别是现在，我们在这个领域看，对于企业客户来讲，数据已经成为企业最重要的资产之一，而IT基础架构是支撑数据安全、高效运行的载体，作为存储解决方案提供商，未来怎么样去把用户的需求跟宏杉科技的创新技术结合起来，是宏杉科技一直考虑的。

未来十年，宏杉科技将打造无界存储

2020年宏杉的战略是打造cloudSUN统一管理平台，那么，如何理解当今的无界存储？从互联网发展到现在，包括AI、5G、大数据技术和应用的推动，数据格式与存储形态的多样化成为趋势，海量的数据需要在云中流动，基于越来越没有边界、没有限制的存储理念，宏杉提出了面向未来的无限数据、无界存储，当数据没有边界，数据的流动和管理也不应该被存储的形态、介质等束缚，宏杉希望与合作伙伴一起为用户提供没有边界、没有限制的数据管理整体解决方案。

宏杉目前与业内同行已经互相认证、协作创新，包括与VMware、IBM、veritas、OpenStack的认证，与国内操作系统、云平台企业的认证，可以更好地服务数据管理，打通数据的界限，让数据创造价值。

未来十年，存储在数据基础设施中的角色将愈来愈重要，特别是随着新基建的发力，数据中心、5G、物联网等背后其实都与存储有着很强的相关性。一方面数据量越来越大，人们希望把有用的数据保存下来，根据需要分析数据、创造价值；另一方面，网络以及数据安全已经成为企业数据存储最重要的抓手，宏杉科技希望抓住无限数据增长的机遇，并基于广大市场对于网络和数据安全的需求，继续在混合云、全闪存、对象存储、第二存储等领域为企业应用提供完整的数据存储解决方案。