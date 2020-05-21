戴尔牵手谷歌 OneFS存储技术引入谷歌云数据中心

戴尔宣布，作为与谷歌合作的一部分，已经将存储硬件放在谷歌数据中心内，旨在通过混合云环境更好地为双方共同的客户提供支持。

戴尔宣布，作为与谷歌合作的一部分，已经将存储硬件放在谷歌数据中心内，旨在通过混合云环境更好地为双方共同的客户提供支持。

今天公布的这一合作伙伴关系涉及戴尔一新增的产品组合系列。戴尔与谷歌展开合作，在谷歌云数据中心内部署Isilon存储系统，运行OneFS文件存储软件。企业客户可以将这些系统连接到他们的Google Cloud环境中，使用这些系统保存电子表格等基于文件的数据。

Dell EMC首席人工智能解决方案架构师Claudio Fahey在一份技术白皮书中这样写道：“OneFS for Google Cloud是在Google Cloud内的一个原生产品，是基于Isilon技术的，提供了Isilon硬件和Google Compute Engine服务之间Tb级网络和亚毫秒级的延迟。”

根据戴尔的说法，单个OneFS for Google Cloud部署可支持最高50PB数据。戴尔向客户强调，该产品让客户可以将云环境连接到现有本地Isilon系统，无需进行任何复杂的技术变更。反过来，这能让采用混合云模型变得更加容易。

“现在，企业可以在本地Dell EMC Isilon文件系统和Google Cloud之间的单个文件系统中，轻松移动和访问高达50 PB的高性能计算和高要求工作负载，而无需改动或者调整应用。”Dell EMC存储工程负责人Joe CaraDonna在博客中这样写道。

企业客户可以将重要文件从Isilon系统复制到Google Cloud，作为一种备份方式。据戴尔称，OneFS支持的另一个用例是训练人工智能模型。企业可以从本地系统导入训练数据，并使用Google Cloud庞大的计算资源来开发模型，速度超过了使用自身硬件的速度。

Claudio Fahey在一份技术白皮书中这样写道，在一系列内部AI训练基准测试中，“Isilon的表现都要好于Google Cloud Filestore或者与之相当。”这里提到的Firestore是Google Cloud的原生文件系统服务。

随着企业客户正在将越来越多的工作负载转移到企业内部，与主流公有云的集成就成为了数据中心厂商的一个首要任务。所以，未来戴尔很可能会将OneFS引入谷歌之外的其他主流公有云。而这也正是NetApp对于Cloud Volumes文件存储服务所采取的策略，该服务目前可以在Google Cloud Platform、AWS和微软Azure上使用。

戴尔今天还宣布了其他一些更新信息。戴尔新增了Edge网络设备家族中的三个新型号，并扩展了Dell Technologies On Demand（基于订阅的硬件购买和租赁计划），提供更多购买选项。