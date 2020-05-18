华为发声：强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品修改规则

华为强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。自2019年5月16日被美国政府无端纳入实体清单以来，在大量产业技术要素不可持续获得的情况下，

2020年5月18日，华为公司第十七届全球分析师大会18日在深圳开幕。此次发布会因疫情原因，来自全球的2000多名行业分析师，金融分析师，通讯、互联网、金融等行业意见领袖和媒体一起，以现场+在线的方式，共同探讨在当前特殊时期，全行业如何携手跨越时艰、共创共赢，加速智能世界的到来。

现场华为对全球媒体发出媒体声明：

关于美国商务部针对华为修改直接产品规则的媒体声明

华为强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。自2019年5月16日被美国政府无端纳入实体清单以来，在大量产业技术要素不可持续获得的情况下，华为公司始终致力于遵守适用的法律法规，履行与客户、供应商的契约义务，艰难地生存并努力向前发展。

然而美国政府为了进一步扼制华为的发展，无视诸多行业协会和企业的担忧，无底线地扩大并修改直接产品规则，修改后的规则蛮横而具有产业破坏力。在此规则下，全球170多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击，使用华为产品和服务的30多亿人口的信息通讯也会受到影响。美国政府为了打压别国的先进企业，罔顾华为全球客户和消费者的权益，这与其一直鼓吹的保护网络安全的说辞是自相矛盾的。

本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。

华为正在对此事件进行全面评估，预计我们的业务将不可避免地受到影响。我们会尽最大努力寻找解决方案，也希望客户和供应商与华为一起尽力消除此歧视性规则带来的不利影响。

华为：跨过时艰，向未来

华为轮值董事长郭平先生也在开幕式上作了题为“跨过时艰，向未来”的主题演讲。郭平分享了这一年来华为的状态和业绩表现，他表示，过去一年，在大量产业技术不可获得的情况下，华为艰难地生存并努力向前发展。

郭平呼吁：“当今世界已经形成一体化协作体系，这个体系不应也不可逆转。标准和产业链割裂对任何一方都没有益处，会给整个产业带来严重冲击。产业界应共同努力，不断加强知识产权保护、维护市场公平性，确保全球统一的标准体系和分工协作的供应链体系。”

郭平谈到，过去一年的磨炼也让华为皮糙肉厚，华为有信心能够尽快找到解决方案。

5月16日华为心声社区发布“没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难”并配图一架二战中被打得像筛子一样，浑身弹孔累累的伊尔2攻击机“回头看，崎岖坎坷”“向前看，永不言弃”。

美国为什么必须绞杀华为？

在2020年2月6日，美国司法部长巴尔在智库发言，解释了美国为什么必须绞杀华为，他说的打击华为根源，不是那些精神美国人洗脑的所谓对伊贸易，连网络安全借口他都看不上，

他说：

1、毫无疑问，中国的技术攻势对美国构成了前所未有的挑战。对我们国家的风险空前高涨。自19世纪以来，美国在创新和技术方面一直处于世界领先地位。正是美国的科技实力使我们繁荣和安全。我们的生活水平、我们为年轻人和子孙后代扩大的经济机会以及我们的国家安全都取决于我们持续的技术领导地位。

2、5G技术处于正在形成的未来技术和工业世界的中心。本质上，通信网络不再仅仅用于通信。它们正在演变成下一代互联网、工业互联网，以及依赖于这一基础设施的下一代工业系统的中枢神经系统。

3、据估计，到2025年，以5G为动力的工业互联网可能创造23万亿美元的新经济机会。如果中国继续在5G领域独占鳌头，他们将能够主导一系列依赖5G平台并与之交织的新兴技术带来的机遇。

4、中国领先会让美国失去制裁的权力！从国家安全的角度来看，如果工业互联网依赖于中国的技术，中国将有能力切断各国与其消费者和工业所依赖的技术和设备之间的联系。与我们将屈服于中国主导权这个前所未有的杠杆影响相比，美国今天使用的经济制裁力量将显得苍白无力。

5、随着5G领域的深入发展，我们将看到的不仅仅是智能家居、智能恒温器，还有智能农场、智能工厂、智能重型建筑项目、智能交通系统等，以及一系列新兴技术。除了人工智能，我们还将与5G和工业互联网交织在一起并依赖它们，例如机器人技术、物联网、自动驾驶车辆、3D打印、纳米技术、生物技术、材料科学、储能和量子计算。

6、中国已经偷步抢滩，现在5G领域处于领先地位。5G是一项基础设施业务。它依赖于无线接入网、无线局域网和各种设备。华为现在是除北美以外所有大陆的领先供应商。美国没有设备供应商。中国的主要竞争对手是芬兰的诺基亚公司，市场份额17%，以及瑞典公司爱立信公司，占14%。

7、5G依赖于一系列技术，包括半导体、光纤、稀土和材料。中国已经开始将所有这些元素国产化，所以现在它将不再依赖外国供应商（他们发现华为果然国产化成功）。

8、未来5年内，5G全球版图和应用主导地位格局将成。问题是，在这个时间窗内，美国和我们的盟国是否能够与华为展开足够的竞争，以保持和占领足够的市场份额，从而维持足够长期和强劲的竞争地位，避免将主导权拱手让给中国。

时间窗很短，我们和我们的盟友必须迅速采取行动。5G这个领域如此重要，美国必须破坏中国5G建成，这就是美国人为什么要打击华为和中国国家为什么要加速5G新基建投入了。