任正非说的“华为云的强项”来了！

今天，华为云推出新产品华为云Stack，是华为云针对政企客户战略投入的重磅产品，华为云Stack是位于政企客户本地数据中心的云基础设施，这个设施能够为政企客户提供在云上和本地部署体验一致的云服务。

“企业对安全性的要求要重过私人对安全性要求，企业要求高可靠。这个是我们的强项，是BAT的弱项。我们要坚持面向中大企业和政府组织，这就是和BAT不同的地方，我们要杀出一条不同的路来。”华为任正非在2020年3月份时的一次内部讲话中谈到。

今天，华为云推出新产品华为云Stack，是华为云针对政企客户战略投入的重磅产品，华为云Stack是位于政企客户本地数据中心的云基础设施，这个设施能够为政企客户提供在云上和本地部署体验一致的云服务。同时这款产品也集成了华为云技术和落地的优势和经验，是华为云强项的体现。

后疫情时代，云技术成为解决不确定因素的基石

2020年，新冠疫情影响全球，让“云上生活”，“永远在线”正成为新常态。据统计，春节之后中国远程办公人数超过3亿，而2019年这个数据是500万。中国互联网网络信息中心最新发布的报告显示，从2019年6月到2020年3月，中国在线教育用户规模已达4.23亿，接近翻番。

仅仅2020年Q1，华为云一站式AI开发平台ModelArts用量增长了133倍，云主机、CDN等服务也都在爆发式增长。面对互联网和线上生活如海啸般来临，我们切身感受到了通过技术革命，最大程度降低疫情、地震、战争等各种不确定性因素对人们生活和生产等影响。

同时基于各种不确定因素，在2020年，国家层面推出“新基建”，希望借助新基建来驱动新经济发展。新型基础设施一个重要的方向就是构建新一代的信息基础设施，包括“以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。”

这让我们再一次认识到企业数字化转型背后的云计算平台和现代化数据基础设施的重要性。特别是对于政企客户来讲，助力政企智能升级，云计算成为政企客户业务运行的基本条件。我想这也是华为云战略进军政企市场的一个重要因素。

华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来在线上发布会上谈到：“在新基建时代下，算力成为新的生产力，数据成为新的生产要素，云、AI、5G则是新的生产工具，新型数字基础设施正在为政企数字化转型注入新动能。云服务是政企智能升级的必由之路，基于丰富的行业实践经验和华为自身数字化实践，华为云面向政企市场发布华为云Stack系列新品，加速政企客户迈向数字化和智能化！”

“擎天架构“支撑的华为云Stack将重构云服务

IT投入已经有了数十年的历史，云计算也已经进行了十多年，这两年AI、物联网新的创新技术也在不断融入云中。而一个新Stack解决方案要让过去、现在和未来的数据价值都得到发挥。

“传统的IT应用只需要计算、存储、网络等资源，在AI，DevOps等多元化的业务场景时代，不可能只依赖几个标准化的产品，一个数据库+中间件就可以包打天下已经成为过去式。加速数字化转型和智能升级，需要获取AI、大数据、区块链等能力，这个能力，只有规模化、标准化、快速迭代的云服务才能提供。“郑叶来分享到。

随着新技术与行业应用的结合，不仅行业之间竞争加剧，各种新型业务形态更是层出不穷，谁越早地使用云服务，谁就越有可能在未来的竞争中取胜。谁提供的云服务能够快速帮助政企客户获取AI、大数据、DevOps等新能力来加速其数字化、智能化转型，谁就是好的云服务。

华为云Stack解决方案，可以说是打通了5G、AI、云之间的技术壁垒以及公有云、私有云、数据基础设施等数据流动阻碍。此次发布的华为云Stack包括：面向传统业务云化和云原生场景基础版；面向大数据分析和AI应用场景智数版；面向分布式改造和微服务化场景全栈版。

“Stack“本意为“整齐的叠放”，但是放在云计算的语境里面就特别震撼，想象着一排排整齐云基础设施，是非常有数字美学的。

最关键的是支撑华为云Stack底层架构是华为历时八年打造的华为云擎天架构，华为云、华为云Stack、华为云边缘都基于这个架构，云边端全场景，一个架构全搞定。

“2011年底我就任华为IT产业总裁时，发现整个IT产业的核心基础设施没有东方的声音。我们从2012年开始布局芯片族，2014年研发软硬协同架构，2017年将该架构应用于华为云，到现在实现了计算、存储、网络、容器、安全的端到端全卸载以及加速能力。”郑叶来分享华为云擎天架构的发展史的时候谈到。

“擎天架构“， 何为“擎天”，“擎天”是中国古代传说昆仑山八根顶天之柱，我们常说，“擎天之力”，就是要有支撑起整个天的力量，能把天托住，我想第一时间，力量、坚固、重大等的画面展现在人们脑海。

同时在科技时代，“擎天“同时赋予了灵活变化的意思。而我想这正是华为云”擎天“架构的深层含义。

最后我想说的是华为云Stack，至少从发布会上的数据表现看，说重构云服务，也是有一定道理的。

华为云Stack全新能力来升级政企智能服务

面向政企客户，华为云Stack除了高性能计算，华为云Stack还提供诸如容器、数据库、微服务框架、视频服务、大数据和AI等服务，极大增强业务能力。比如可帮助客户“零”时差同步华为云70+云服务，比如企业可以一朵云视角下提供多维度和体系化的安全保障，确保极致数据安全。

协同能力：操作一体化，服务多样化

首先具有协同能力，通过与华为云的协同，零等待获取公有云的服务和生态，帮助客户拥 有像公有云一样的快速创新能力。

华为云目前已经上线23类200多种云服务，以及面向政企行业的190 多种解决方案。基于云边端协同的擎天架构，华为云Stack 与华为云保持统一的API， 统一的体验，统一的生态。在未来华为云Stack将持续同步华为云创新能力。

华为云Stack与华为云有着统一的架构，让政企客户On Premise拥有和华为云完全一致的使用体验和API，“零”时差同步AI、大数据、IoT、区块链等10大类70+创新服务，未来也可以快速同步华为云新的云服务能力。

统一能力：用户视角一朵云，好管、好用

这个对于政企客户来讲是非常实用的一个创新，华为云Stack具备管理一朵云、数据一盘棋、应用一张网三大核心管理能力。基于“云联邦“技术，客户可以实现跨云的资源池精细管理和业界唯一的多级运营运维能力，通过精细化分权分域，对不同地域、部门、应用的资源授予和管控，让政企客户像管理部门一样管理云。

基于华为自身数据治理成功实践，华为云Stack支持企业构建企业数据平台，客户可以利用FusionInsight实现智能数据湖，利用数据治理平台DAYU和一站式AI开发管理平台ModelArts实现数据一盘棋管控，做到每比特数据的价值最大化。

同样源自于华为自身实践的华为云ROMA平台支持企业集成多类型应用及数据，并进行全生命周期的数字化资产治理，对生态伙伴及开发者全面开放，实现应用一张网。

同时，华为云Stack可实现多级运营运维，以及更精细化和立体化的管理能力适配政企客户多层级、跨地域、多分支的立体化组织架构和管理需求，满足企业成本优化和管控的需求。

系列化能力：多个版本、一体化交付

此次发布的华为云Stack包括，基础版、智数版和全栈版三个版本。其中传统应用云化、或云原生建设的应用场景政企客户可以选择基础版来构建自己的云数据中心，大数据和AI创新应用场景选择智数版，大规模的分布式、微服务化业务改造的应用场景选择全栈版。并且基础版、智数版都可以无缝叠加演进。

华为云Stack还提供软硬件一体化交付的模式，支持出厂预安装、预集成。两柜起步、整柜扩容。 一体化设备，一键下单，一天内完成从调试到上线。 华为云平台将持续保持开放，支持验证过的第三方主流硬件。

除了基础的计算、存储、网络外，华为云Stack还提供了包括云原生、人工智能、大数据、数据库、边缘计算等先进的云服务能力，满足政企 客户未来敏捷创新的诉求。

安全能力：数据安全的钥匙只能在客户手中

数据安全政企客户非常关注的。为确保极致数据安全，华为云Stack可提供多维度和体系化的安全保障，通过安全加密卡，客户可在本地数据中心对业务数据进行管控、回收和销毁。

具体来讲华为云通过4个方面的能力，给业务数据加上锁，把钥匙交到客户手中，实现政企客户的数据自己做主。

1）全量全场景，支持大数据、数仓、块存储等多种场景的按需加密。

2）BYOK，密钥自管控、全程不落盘；客户通过拔除加密卡即可销毁 业务数据，确保0泄露。

3）智能加密卡，集成两颗专用芯片，一颗用于数据传送、存储的加速、 一颗用于全量数据的加密。

4）基于擎天架构，管理面和业务面完全隔离，确保租户面数据的绝对安全。

让生态伙伴共享政企市场大蛋糕

要发挥华为云协同的优势，核心还是生态，华为云希望整个应用生态能够深度融合。 此次发布会还发布了华为云Marketplace混合云伙伴计划，邀请合作伙伴入驻华为云Marketplace混合云专区，为政企客户提供更加丰富的生态。华为云还将提供对应的咨询服务和解决方案，包括数字化转型顶层设计、企业上云咨询、数据治理咨询和华为云EI解决方案等。

华为云诚挚希望更多的伙伴与华为云共建、共享华为云 Marketplace政企专区。目前已有40+ 伙伴的商品入驻华为云Marketplace混合云专区，包括软通智慧、中软国际、国泰新点、天闻数媒、奥格、用友、金蝶、泛微、Coremail等国内软件知名厂商。已完成200+伙伴产品通过混合云的技术认证。

就像使用智能手机应用市场一样，华为云为客户实现了在本地一键接入到华为云政企应用专区，与各大行业500多家顶级ISV共同打造大型政企专属的应用市场。来助力客户实现数字化转型和智能升级。

华为云Stack已在各个行业深度实践

华为云Stack的高性能计算、容器、数据库、微服务框架、视频服务、大数据和AI等服务已经在各个行业展现了强大的能力。包括大庆石油、中国人寿、招商银行、江西政务云等政企客户都基于华为云Stack有了很好的实践。

现场华为中国云与计算CTO肖苡分享的一个个的案例场景数据特别震撼。

比如中国家喻户晓大庆油田，多年的开采让容易开采的浅层油井已经不多了，更深的开采深度意味着更高的成本，因为随着开采深度的提升，不需要对更多的地震数据进行收集、保存、处理和分析，大庆油田在自己的高性能计算云数据中心，选择华为云Stack部署生产业务和创新业务来实现对油田大数据分析、AI创新应用，华为云Stack实现了整体算力提升8倍，勘探数据处理从数天缩短到数小时；地震数据处理工区面积，从400 KM²提高到2000KM²，提高5倍，可针对油田深层开展叠前深度偏移处理，地层勘探深度，从5000米提升至8000米。大大提升了生产效率。

再比如华为云Stack助力交通部路网中心，为数字化和智能化升级做好准备。通过华为云Stack及IEF智能边缘服务，将全国高速公路的5.5万+个智能门架设备（如华为的ATLAS，现网的工控机等）联接起来，实现了高速公路网一体化运维运营；进一步实现快速将车辆识别、路况识别、事件识别等人工智能应用训练并部署到门架系统，构建起一个覆盖高速路网的智能感知网络，为高速路网的运行监测、预测和预警插上智能的翅膀，为公众提供如实时路径规划、实时路况查看等更加智能的交通信息服务；最终在新基建的时代背景下，随着高速公路数字化和智能化升级的不断推进，智能的车和聪明的路协同，最终实现自动驾驶服务。

写在最后，此刻我们正在开启一个智能世界，这是一个跟过去历史完全不同的时代，5G、AI和云等新技术的创新已经让整个世界在重构，整个社会在重构。但是对于政企客户来讲，服务客户的宗旨没有变，当整个社会和生态向智能世界迈入的时候，政企客户需要用颠覆的、科技的、数字的、智能的思维来构筑自己的服务。在数字化转型角度看，华为云面向政企客户，提供华为云Stack，在云上和本地部署体验一致的云服务，就是开启致政企智能升级的一个好平台，就是助力政企客户加速从信息化迈向数字化和智能化，最终实现整个生态升级，最终服务新经济，创造一个前进的智能世界。