HPE将AMD EPYC 7002程引入SimpliVity HCI系统，旨在提升远程办公使用体验

HPE着手重塑旗下超融合系统，引入第二代AMD处理器以提高性能表现，希望借此增强VDI体验并降低疫情背景下居家办公的实现成本。

HPE着手重塑旗下超融合系统，引入第二代AMD处理器以提高性能表现，希望借此增强VDI体验并降低疫情背景下居家办公的实现成本。

虽然以上提到的都是通用型系统，但考虑到近期全球疫情影响下居家办公浪潮带来的虚拟桌面使用需求激增，HPE决定全面升级旗下Greenlake即用即付项目中的Nimble Storage dHCI系统。而之前提到的SimpliVity HCI系统，同样隶属于Greenlake项目。

HPE SimpliVity项目总经理Patrick Osborne在一份声明中指出，“COVID-19全球大流行带来了前所未有的挑战，给所有企业、社区乃至民众的生活方式带来了深远影响……客户希望通过桌面虚拟化技术快速解放移动生产力，而HPE SimpliVity与Nimble Storage dHCI解决方案正好为我们的客户带来出色的性能与更灵活的成本规划选项。”

其中低端1U SimpliVity 325基于ProLiant DL325 Gen10服务器，其中配备有第二代AMD EPYC 7002系列处理器。

HPE方面宣称，SimpliVity 325在单服务器上交付的虚拟桌面数量平均可达其他HCI竞争对手的两倍，这意味着每用户VDI成本只相当对竞品的二分之一。而作为配置水平更高的方案，SImpliVIty 380系列则搭载英特尔至强CPU。

Nimble Storage dHCI则将Nimble存储阵列与ProLiant服务器结合起来，并在选项中涵盖多达32种具体服务器型号。其中包括采用第二代EPYC处理器的DL325与DL386系统，以及采用英特尔芯片的DL560与DL580服务器。

此次Nimble dHCI软件更新将采用一键式升级，具体涵盖服务器固件、虚拟机管理程序以及存储软件。

PetSure公司基础设施与服务管理负责人Rob Collins在HPE发布的新闻稿中指出，“以往，我们使用AWS来处理VDI工作负载，但成本实在太过高昂。借助HPE Nimble Storage dHCI，我们得以将运营成本降低50%，将VDI工作负载性能提高1倍，并将应用程序的配置速度提升50%。”

感兴趣的朋友可进一步参阅SimpliVity 325规格表与 Nimble dHCI规格表以了解更多细节信息。

SimpliVity 325 Gen10目前已经开放订购，并将于本月底正式发货。提供扩展服务器支持与软件升级的Nimble Storage dHCI系统则将在今年年中推出。现有Nimble Storage dHCI系统则可通过GreenLake项目直接购买。