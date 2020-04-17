openEuler：打造多样性计算场景最佳操作系统

[中国，2020年4月17日]今日， openEuler社区在线召开首届openEuler峰会2020(openEuler Virtual Summit 2020)，旨在与计算产业界分享最新产业进展、研讨新版本技术规划。openEuler社区秉承“共建、共享、共治”的理念，打造多样性计算场景最佳操作系统，同时openEuler也是一个创新的平台，鼓励全球开发者在该平台上提出新想法、新思路，实践新方案，加速计算产业创新发展。

Keynote嘉宾江大勇发表《openEuler加速计算产业发展》主题演讲

峰会Keynote嘉宾江大勇表示，openEuler不仅是一个Linux的发行版，也不仅是一个开源社区，openEuler更是一个创新的平台，所有开发者、合作伙伴、开源爱好者共同参与进来，一起围绕客户的场景进行创新，有更多新的想法产生，让应用体验更好，让计算产业更繁荣。

众多操作系统厂商参与openEuler社区并积极贡献

普华基础软件、麒麟软件、中科院软件所、拓林思等越来越多的操作系统厂商发布了基于openEuler的商业发行版，并积极参与社区贡献。其中，普华基础软件向openEuler社区贡献其领先的Mate-Desktop桌面项目，并负责该项目的社区基础设施建设、GTK4 Porting、Wayland Porting及代码审核等工作；麒麟软件将企业级虚拟化解决方案oVirt及轻量级桌面项目UKUI引入openEuler社区；中科院软件所将通过“开源软件供应链点亮计划”鼓励更多的开发者参与openEuler社区，促进开源软件在国内的发展。

携手产业链上下游繁荣多样性计算产业生态

多样性计算产业的繁荣发展，离不开产业链上下游的共同参与。计算机产品及行业信息化领先厂商清华同方投入超过200余名资深专家参与多核异构计算的整机研发、全国9大生产基地为多样性计算生态提供产能支持，同时拥有北京、深圳两大研发中心支持生态适配相关工作，现已实现对openEuler 20.03 LTS及商业发行版的支持。

openEuler社区将启动培训、赋能、认证等能力提升活动，活动包含不仅限于面向操作系统领域的职业技术认证、面向软件厂商（ISV）开发者培训赋能的技术沙龙、面向高校学生和初学者推出操作系统相关的技术课程和实验指导。

“共建、共享、共治”打造多样性计算场景最佳操作系统

本次峰会中设立了数十个特别兴趣小组（SIG）技术研讨会议，与会的技术专家、社区参与者将围绕基础架构（Kernel、包管理、安全等）、应用（桌面、编译语言、编译器等）、虚拟化和容器（iSula、oVirt等）等技术方向的特性规划、开发维护进行详细的讨论，为openEuler 20.09 LTS版本顺利推出打下坚实的基础。

openEuler峰会2020 于4月17日-18日通过网上直播方式举办，这是openEuler社区面向全球开源社区参与者的年度旗舰活动。大会旨在搭建一个交流和实践平台，汇聚计算产业链厂商和开发者，共筑开放、多元和包容的软件生态体系。有关大会的更多信息，请访问：https://openeuler.org/zh/summit/2020-virtual-summit.html