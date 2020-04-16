Gartner：2019年全球半导体收入下滑12％ 英特尔重获第一
根据Gartner公布的最终结果，2019年全球半导体收入总计4191亿美元，比2018年下滑12％。
根据Gartner公布的最终结果，2019年全球半导体收入总计4191亿美元，比2018年下滑12％。
Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示：“ DRAM市场的供过于求导致了2019年整个内存市场下滑32.7％。2019年内存市场占半导体销售额的26.1％，是表现最差的一个细分领域。中美贸易战使全年的销售受到冲击，是抑制整个全球半导体市场收入增长的一个不利因素。但是相比当前COVID-19病毒的传播情况，贸易战似乎变成了一个小问题。”
英特尔重新获得半导体市场第一宝座，内存市场的低迷给许多顶级厂商带来了负面影响，其中就包括2018年和2-17年收入排名第一的三星电子（Samsung Electronics）。
表1：2019年全球收入排名前十的半导体厂商（单位：百万美元）
|
2019 Rank
|
2018 Rank
|
Vendor
|
2019 Revenue
|
2019 Market Share (%)
|
2018 Revenue
|
2018-2019 Growth (%)
|
1
|
2
|
Intel
|
67,754
|
16.2
|
66,290
|
2.2
|
2
|
1
|
Samsung Electronics
|
52,191
|
12.5
|
73,708
|
-29.2
|
3
|
3
|
SK hynix
|
22,297
|
5.3
|
36,240
|
-38.5
|
4
|
4
|
Micron Technology
|
20,254
|
4.8
|
29,742
|
-31.9
|
5
|
5
|
Broadcom
|
15,322
|
3.7
|
16,261
|
-5.8
|
6
|
6
|
Qualcomm
|
13,613
|
3.2
|
15,375
|
-11.5
|
7
|
7
|
Texas Instruments
|
13,364
|
3.2
|
14,592
|
-8.4
|
8
|
8
|
ST Microelectronics
|
9,451
|
2.3
|
9,579
|
-1.3
|
9
|
10
|
NXP Semiconductors
|
8,758
|
2.1
|
9,022
|
-2.9
|
10
|
15
|
Apple
|
8,569
|
2.0
|
7,646
|
12.1
|
|
|
Others
(outside top 10)
|
187,575
|
44.8
|
197,696
|
-5.1
|
|
|
Total Market
|
419,148
|
100.0
|
476,151
|
-12.0
资料来源：Gartner（2020年4月）
在内存领域，NAND闪存经历了历史上最严重的销售萎缩，由于2018年底库存水平上升和2019年上半年需求疲软，导致2019年收入下滑了26.4％。智能手机和超大规模云服务的需求疲软导致价格下滑，迫使几乎所有厂商都撤回了现有的晶圆厂计划，或者在某些情况下，降至低于2018年的水平。NAND市场从2019年7月开始稳定下来，当时KIOXIA和西部数据共同拥有的晶圆厂停电，成为厂商库存量减少的催化剂，促使价格从不可持续的较低水平上出现增长。
其他细分市场的表现喜忧参半，因为模拟器件产品在2019年下滑了5.1％，光电细分市场增长了6.6％。模拟器件（通常紧密跟随半导体总体市场）由于终端设备市场特别是工业和传统汽车业的疲软而遭遇下滑。由于智能手机的摄像头数量不断增加，光电细分市场成为所有细分市场中表现最好的一个。
Norwood表示：“由于新型冠状病毒对半导体供求的影响，全球半导体市场到2020年可能还会继续下滑。COVID-19已经给全球供应链和制造运营造成了冲击，除少数例外，将导致大多数地区的消费者和企业支出急剧缩减。我们预计全球半导体市场将在2020年下滑0.9％，低于2019年底的预测增长12.5％。”
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