Gartner：2019年全球半导体收入下滑12％ 英特尔重获第一

根据Gartner公布的最终结果，2019年全球半导体收入总计4191亿美元，比2018年下滑12％。

Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示：“ DRAM市场的供过于求导致了2019年整个内存市场下滑32.7％。2019年内存市场占半导体销售额的26.1％，是表现最差的一个细分领域。中美贸易战使全年的销售受到冲击，是抑制整个全球半导体市场收入增长的一个不利因素。但是相比当前COVID-19病毒的传播情况，贸易战似乎变成了一个小问题。”

英特尔重新获得半导体市场第一宝座，内存市场的低迷给许多顶级厂商带来了负面影响，其中就包括2018年和2-17年收入排名第一的三星电子（Samsung Electronics）。

表1：2019年全球收入排名前十的半导体厂商（单位：百万美元）

2019 Rank 2018 Rank Vendor 2019 Revenue 2019 Market Share (%) 2018 Revenue 2018-2019 Growth (%) 1 2 Intel 67,754 16.2 66,290 2.2 2 1 Samsung Electronics 52,191 12.5 73,708 -29.2 3 3 SK hynix 22,297 5.3 36,240 -38.5 4 4 Micron Technology 20,254 4.8 29,742 -31.9 5 5 Broadcom 15,322 3.7 16,261 -5.8 6 6 Qualcomm 13,613 3.2 15,375 -11.5 7 7 Texas Instruments 13,364 3.2 14,592 -8.4 8 8 ST Microelectronics 9,451 2.3 9,579 -1.3 9 10 NXP Semiconductors 8,758 2.1 9,022 -2.9 10 15 Apple 8,569 2.0 7,646 12.1 Others (outside top 10) 187,575 44.8 197,696 -5.1 Total Market 419,148 100.0 476,151 -12.0







资料来源：Gartner（2020年4月）

在内存领域，NAND闪存经历了历史上最严重的销售萎缩，由于2018年底库存水平上升和2019年上半年需求疲软，导致2019年收入下滑了26.4％。智能手机和超大规模云服务的需求疲软导致价格下滑，迫使几乎所有厂商都撤回了现有的晶圆厂计划，或者在某些情况下，降至低于2018年的水平。NAND市场从2019年7月开始稳定下来，当时KIOXIA和西部数据共同拥有的晶圆厂停电，成为厂商库存量减少的催化剂，促使价格从不可持续的较低水平上出现增长。

其他细分市场的表现喜忧参半，因为模拟器件产品在2019年下滑了5.1％，光电细分市场增长了6.6％。模拟器件（通常紧密跟随半导体总体市场）由于终端设备市场特别是工业和传统汽车业的疲软而遭遇下滑。由于智能手机的摄像头数量不断增加，光电细分市场成为所有细分市场中表现最好的一个。

Norwood表示：“由于新型冠状病毒对半导体供求的影响，全球半导体市场到2020年可能还会继续下滑。COVID-19已经给全球供应链和制造运营造成了冲击，除少数例外，将导致大多数地区的消费者和企业支出急剧缩减。我们预计全球半导体市场将在2020年下滑0.9％，低于2019年底的预测增长12.5％。”