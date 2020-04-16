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Gartner：2019年全球半导体收入下滑12％ 英特尔重获第一

来源：Gartner    2020-04-16 11:08:30

关键字： NAND闪存 半导体 内存

根据Gartner公布的最终结果，2019年全球半导体收入总计4191亿美元，比2018年下滑12％。

根据Gartner公布的最终结果，2019年全球半导体收入总计4191亿美元，比2018年下滑12％。

Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示：“ DRAM市场的供过于求导致了2019年整个内存市场下滑32.7％。2019年内存市场占半导体销售额的26.1％，是表现最差的一个细分领域。中美贸易战使全年的销售受到冲击，是抑制整个全球半导体市场收入增长的一个不利因素。但是相比当前COVID-19病毒的传播情况，贸易战似乎变成了一个小问题。”

英特尔重新获得半导体市场第一宝座，内存市场的低迷给许多顶级厂商带来了负面影响，其中就包括2018年和2-17年收入排名第一的三星电子（Samsung Electronics）。

表1：2019年全球收入排名前十的半导体厂商（单位：百万美元）

2019 Rank 

2018 Rank 

Vendor

2019 Revenue

2019 Market Share (%)

2018 Revenue

2018-2019 Growth (%)

1

2

Intel

67,754

16.2

66,290

2.2

2

1

Samsung Electronics

52,191

12.5

73,708

-29.2

3

3

SK hynix

22,297

5.3

36,240

-38.5

4

4

Micron Technology

20,254

4.8

29,742

-31.9

5

5

Broadcom

15,322

3.7

16,261

-5.8

6

6

Qualcomm

13,613

3.2

15,375

-11.5

7

7

Texas Instruments

13,364

3.2

14,592

-8.4

8

8

ST Microelectronics

9,451

2.3

9,579

-1.3

9

10

NXP Semiconductors

8,758

2.1

9,022

-2.9

10

15

Apple

8,569

2.0

7,646

12.1

 

 

Others

(outside top 10)

187,575

44.8

197,696

-5.1

 

 

Total Market

419,148

100.0

476,151

-12.0



资料来源：Gartner（2020年4月）

在内存领域，NAND闪存经历了历史上最严重的销售萎缩，由于2018年底库存水平上升和2019年上半年需求疲软，导致2019年收入下滑了26.4％。智能手机和超大规模云服务的需求疲软导致价格下滑，迫使几乎所有厂商都撤回了现有的晶圆厂计划，或者在某些情况下，降至低于2018年的水平。NAND市场从2019年7月开始稳定下来，当时KIOXIA和西部数据共同拥有的晶圆厂停电，成为厂商库存量减少的催化剂，促使价格从不可持续的较低水平上出现增长。

其他细分市场的表现喜忧参半，因为模拟器件产品在2019年下滑了5.1％，光电细分市场增长了6.6％。模拟器件（通常紧密跟随半导体总体市场）由于终端设备市场特别是工业和传统汽车业的疲软而遭遇下滑。由于智能手机的摄像头数量不断增加，光电细分市场成为所有细分市场中表现最好的一个。

Norwood表示：“由于新型冠状病毒对半导体供求的影响，全球半导体市场到2020年可能还会继续下滑。COVID-19已经给全球供应链和制造运营造成了冲击，除少数例外，将导致大多数地区的消费者和企业支出急剧缩减。我们预计全球半导体市场将在2020年下滑0.9％，低于2019年底的预测增长12.5％。”

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