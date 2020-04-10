Gartner：2020年全球半导体收入将受新冠病毒冲击下滑0.9％

根据Gartner报告显示，由于受到新型冠状病毒对半导体供需的影响，预计2020年全球半导体收入将下降0.9％，远远低于上一年度预测的增长12.5％。

Gartner研究业务副总裁Richard Gordon表示：“COVID-19在全球范围内的广泛传播以及随之而来的各国政府为遏制病毒所采取的强有力行动，将对需求带来更为严重的影响。今年的预测可能会更糟，但是内存方面的增长可以防止急剧下滑的发生。”

总体来看，2020年全球半导体收入比上一年度的预测减少了550亿美元，降至4154亿美元（参见表1）。2020年总体市场增长率已从增长12.5％降至下滑0.9％，非内存部分预计将下滑6.1％，而内存预计增长13.9％。

表格1：全球半导体收入预测（单位：10亿美元）

资料来源：Gartner（2020年4月）

2020年半导体内存收入将占全球半导体市场总量的30％。内存市场预计2020年将达到1247亿美元，增幅为13.9％，而非内存市场收入有望达到2906亿美元，同比下滑6.1％。

在内存方面，NAND闪存收入预计将增长40％，这主要是受到2019年开始持续短缺的影响，促使定价保持稳定。Gordon表示：“由于晶圆厂的延迟和技术转型，2020年NAND闪存供应量将保持历史最低水平，但需求将在2020年晚些时候将有所减少。2020年上半年初始价格增长了15.7％，而下半年下滑了9.4％。不过，平均价格水平仍将使NAND闪存收入在今年实现增长。”

2020年上半年，云服务提供商的强劲需求将推高服务器DRAM的价格和收入。但是，这一增长将被需求疲软和智能手机市场价格下跌所抵消。Gartner分析师预计整个DRAM市场在2020年的收入将下滑2.4％。

Gordon表示：“非内存半导体市场将遭遇智能手机、汽车和消费电子产品生产的大幅度缩减，受到广泛的冲击。相比之下，超大型数据中心和通信基础设施领域将持续战略投入，以支持远程办公和在线访问的需求，从而证明该领域是更具弹性的。”