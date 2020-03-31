华为2019年年度报告：营收8588亿元人民币
【原创】 2020-03-31 16:44:30
关键字： 华为2019年年度报告
华为今日发布2019年年度报告，报告显示，华为整体经营稳健，实现全球销售收入8,588亿元人民币，同比增长19.1%，净利润627亿元人民币，经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。
华为今日发布2019年年度报告，报告显示，华为整体经营稳健，实现全球销售收入8,588亿元人民币，同比增长19.1%，净利润627亿元人民币，经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。2019年华为持续投入技术创新与研究，研发费用达1,317亿元人民币，占全年销售收入15.3%，近十年投入研发费用总计超过6,000亿元人民币。
华为轮值董事长徐直军表示：“2019年对华为来说是不平凡的一年，在极为严苛的外部挑战下，全体华为员工团结一致，聚焦为客户创造价值，赢得广大客户和伙伴的尊重和信任，整体经营稳健。”
2019年，在运营商业务领域，华为引领5G商用进程，与全球运营商一起设立了5G联合创新中心，持续推动5G商用和应用创新；推出RuralStar系列解决方案，有效解决偏远、边际覆盖难题，累计为超过50个国家和地区的4,000多万偏远区域人口提供移动互联网服务，实现销售收入2,967亿元人民币，同比增长3.8%。
企业业务助力行业客户数字化转型，打造数字世界底座。全球已有700多个城市、世界500强企业中的228家，选择华为作为其数字化转型的伙伴；华为首次发布了计算产业战略，致力于成为智能世界的“黑土地”，推出全球最快昇腾910 AI处理器及AI训练集群Atlas 900，实现销售收入897亿元人民币，同比增长8.6%。
消费者业务领域保持稳健增长，智能手机发货量超过2.4亿台，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善，实现销售收入4,673亿元人民币，同比增长34%。
徐直军强调：“面对未来更趋复杂的外部环境，我们唯有持续提升产品和服务的竞争力，聚焦为客户和社会创造更大价值、开放创新，才能抓住行业数字化、智能化的历史机遇，实现持续稳健的发展。”
关键业务进展
数字经济全球化进一步加速，人类社会将提前进入智能世界，华为聚焦ICT基础设施和智能终端，使能数字化和智能化
推动无处不在的联接
引领全球5G商用，在欧洲与运营商一起设立了5G联合创新中心，持续推动和促进5G商用和业务创新，与全球运营商、各大行业伙伴进行超过300个5G垂直行业应用的探索项目。
创新推出RuralStar Lite解决方案，RuralStar系列解决方案已累计为超过50个国家和地区的4,000多万偏远区域人口提供移动互联网服务。
使能无所不及的智能
发布兼容ARM的处理器鲲鹏920，推出基于鲲鹏920的TaiShan系列服务器产品和云服务。
发布最强算力AI芯片昇腾910、全场景AI计算框架MindSpore，推出全球最快AI训练集群Atlas 900及华为云昇腾集群服务，与100多家AI领域ISV伙伴形成合作，服务500多个行业项目，与18家主流车企和集成商在自动驾驶等领域深入合作。
促进个性化体验
构建和开放HMS（Huawei Mobile Services），基于开放的“芯-端-云”能力，为开发者提供包括地图、机器学习、统一扫码、帐号、通知、应用内支付、广告等在内的HMS Core能力，高效触达全球6亿华为终端用户。全球集成HMS Core的应用数量已超过5.5万款。
在操作系统领域，凭借在编译器、分布式技术等底层软件技术领域的突破，实现了从上层UI界面优化向全场景终端操作系统开发的全面转变，为实现“多屏协同”、打造全场景智慧生活体验提供了操作系统支撑能力。
打造数字平台
构建以云为基础，整合了物联网、人工智能、大数据、视频、融合通信、地理信息系统等多种新ICT能力的沃土数字平台，实现数据融合、业务协同和敏捷创新，打造未来数字世界的底座。
加速推动行业数字化转型，聚焦客户价值创造，全球已有700多个城市、228家世界500强企业（含58家世界100强企业）选择华为作为数字化转型的伙伴，在城市、园区、交通等多行业落地，如中国兰州新区、苏州大学、深圳机场等。