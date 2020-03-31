Commvault发布平台最新版本 重点聚焦云端

Commvault今天向自己的数据保护平台引入了新的功能，从而能够更好地应对企业工作负载向公有云的持续转移。

Commvault今天向自己的数据保护平台引入了新的功能，从而能够更好地应对企业工作负载向公有云的持续转移。

Commvault是企业备份市场中一家老牌上市企业，其发展历史可追溯到1988年。在销售业绩出现一段时间的放缓之后，Commvault于2019年初任命Sanjay Mirchandani担任首席执行官，在他的带领下，Commvault开始遵循专注于云的增长战略。

今天Commvault的平台发布加强了对三种不同公有云的支持。Commvault客户现在可以备份AWS的DynamoDB、DocumentDB和Redshift数据管理服务中的记录，并将运行在微软和Oracle SQL数据库上的本地应用迁移到微软Azure平台上。第三个新集成，是针对阿里云的，允许用户将VMware工作负载转换、备份和迁移到Alibaba Cloud Elastic Compute Service中。

考虑到公有云在企业技术路线图中所起的重要作用，改进的平台支持代表了Commvault平台的重要发展里程碑。但这不是今天宣布的唯一增强功能。

Commvault还增加了另一个针对云的升级功能，该功能使管理员可以自动将运行在Unix上的Oracle数据库切换到Linux，反之亦然。Commvault表示，该功能将使本地Unix Oracle实例迁移到云变得更加容易，并在必要时将云数据库迁回内部。

最后，是亮相易用性方面的改进。现在，管理多个Commvault部署的管理员，只需登录一次即可，而不必分别登录每个环境；另外Commvault Activate工具新增了一项功能，可以安排创建自动生成审核报告的时间。

Commvault产品管理副总裁Ranga Rajagopalan在一份声明中说：“在这个充满挑战的时代，企业组织在管理数据方面必须具有灵活性，而云是其中的关键部分。借助这些新功能，我们将让客户能够更轻松地将更多工作负载迁移到云中。”