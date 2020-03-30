联想ThinkCloud医疗AI一体机解决方案，助力西藏战疫 

3月30日 近日，西藏自治区山南市人民医院选用联想企业科技集团提供的“联想ThinkCloud医疗AI一体机解决方案”，以协助医院医疗救治专家组更快捷、更精准地做好疫情筛查工作。目前，已在山南市人民医院成功上线并应用，助力西藏自治区进行新型冠状肺炎的精准筛查。

联想为医护人员开展“医疗人工智能AI一体机解决方案”管理培训

长期保持深入合作，推动西藏信息化建设

长期以来，西藏自治区人民政府与联想集团一直保持着紧密合作。早在2017年，西藏自治区人民政府就与联想集团签署战略合作协议，双方围绕智慧城市、政府治理现代化、传统产业转型升级，以及教育、医疗、环保、文化、安防等领域展开了全面、深入的合作，旨在共同推动西藏自治区信息化建设。

此次疫情期间，联想企业科技集团再次助力西藏的疫情防控工作，以最精简的流程、最快的速度，向山南市人民医院提供了联想ThinkCloud医疗AI一体机解决方案，以智能科技提高西藏山南市人民医院应对新型冠状病毒肺炎的检测能力。

西藏自治区山南市人民政府副市长王霞表示，“联想是我国信息化行业内多元化发展的大型、国际化公司，长期以来十分关注和支持西藏信息化建设。此次疫情期间，联想第一时间为我们提供了医疗AI一体机解决方案，并对我们的医务人员进行培训，使山南人民医院能够通过此设备精准筛查疑似病例，为新型冠状肺炎疫情的筛查工作起到了非常积极的作用，这也进一步提升了西藏信息化水平。”

联想集团高级副总裁、企业科技集团总裁童夫尧表示，“联想与西藏自治区政府一直保持着紧密合作关系，联想多年来也一直致力于为西藏自治区信息化建设提供全面的支持。此次新冠疫情，牵动着每个联想人的心，联想希望利用自身服务和技术优势，助力西藏政府及医疗机构；并利用云计算、5G、人工智能等新兴技术，进行疫情防控和辅助当地分级诊疗、远程医疗体系的构建与落实，以科技智慧之力守护西藏雪域这片净土。”

联想ThinkCloud 医疗AI一体机解决方案，以智慧科技助力疫情精准筛查

众所周知，新型冠状病毒感染存在较长的潜伏期，随着疫情的进展，已经有无明显症状的病毒携带者传染家人发病的案例，这些均给疫情防控提出了巨大挑战。而CT+AI具有更好的可操作性，可以快速、直接对无症状感染者和早期患者进行排查鉴别，对于从根本上歼灭疫情提供有效的保障。

此次，联想为山南市人民医院提供的ThinkCloud医疗AI一体机解决方案，是基于可靠的ThinkCloud平台和人工智能技术研发的智能设备，能够快速定量分析CT胸片，并为医疗诊断提出建议，辅助影像科医生进行精准识别和快速筛查。在此次新冠疫情期间，联想还专门针对新型冠状病毒肺炎，对AI模型进行迭代升级，推出了ThinkCloud医疗AI一体机解决方案“新冠”病毒肺炎特别版，具备快速筛查及提示功能、精准辅助诊断功能、智能病情和疗效评估功能，全面提升筛查速度、诊断精准度。ThinkCloud医疗AI一体机解决方案有效助力了基层疫情防控，填补核酸检测试剂盒无法及时获得结果的真空。

ThinkCloud医疗AI一体机解决方案进行智能病情和疗效评估

在快速筛查及提示功能方面，医生在电脑终端浏览患者CT影像时，AI系统能够智能提示当前患者是否为可疑肺炎患者，并给出相应的文字和符号提示；在精准辅助诊断功能方面，AI一体机解决方案能够自动测量和计算病灶体积和百分比，辅助医生评估患者肺部受感染情况；在智能病情和疗效评估方面，AI一体机解决方案通过前后CT片比较，客观评估病情的进展及疗效，同时基于AI全自动化的对比分析，详细对比患者前后胸部影像学变化，提供量化指标，发现细微变化。

限于新型冠状病毒核酸检测试剂盒的检测能力限制，很多基层医院无法通过该方式快速确诊感染者。通过CT+AI的方式，则可以协助加速基层医疗机构辨别感染者，为快速隔离、诊断、治疗争取时间。

医生在电脑终端浏览患者CT影像及病情评估

目前，联想ThinkCloud医疗AI一体机解决方案“新冠”病毒肺炎特别版，已成功应用在武汉同济医院、深圳第三人民医院等定点医院，对新冠肺炎筛查的敏感度达到 98%，特异度达到 82%，以智慧科技大幅提高病例的确诊速度和准确率。