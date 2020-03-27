华为宣布2020年投入2亿美元推动鲲鹏计算产业发展，已有160万华为云开发者 

今日，在华为开发者大会2020（Cloud）上，华为宣布“沃土计划2.0”的进一步举措，将在2020年投入2亿美元推动鲲鹏计算产业发展，并公布面向高校、初创企业、开发人员及合作伙伴的扶持细则。

【中国，深圳，2020年3月27日】今日，在华为开发者大会2020（Cloud）上，华为宣布“沃土计划2.0”的进一步举措，将在2020年投入2亿美元推动鲲鹏计算产业发展，并公布面向高校、初创企业、开发人员及合作伙伴的扶持细则。同时，华为携手腾讯游戏启动在鲲鹏领域的全面合作，并与麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所共同宣布基于openEuler的商用版本操作系统正式发布，加速鲲鹏相关技术在各行业的落地和应用，为数字经济提供坚实的底座。

华为云与计算BG总裁侯金龙发表主题演讲

进入智能时代，摩尔定律放缓，传统计算模式已无法满足所有应用场景的需求，世界需要异构、云边端协同且无处不在的多样性计算。未来十年是计算架构创新的黄金十年，多样性的计算架构创新需要每一位开发者参与进来。

华为云与计算BG总裁侯金龙在《与全球开发者共成长，共赢计算新时代》主题演讲时表示：“开发者是改变世界的重要力量，也是企业创新的引擎和产业生态的灵魂。华为去年发布了沃土计划2.0，计划5年内发展500万开发者，目前华为云开发者已经增长到160万。我们将携手全球开发者和产业伙伴，基于鲲鹏处理器多核、高并发的优势，为世界提供充裕且经济的算力，开拓万亿级的计算产业大蓝海，共享数字经济的红利。”

发布基于鲲鹏的开发工具或平台，打造顺畅的开发者体验

为了让每位开发者用上并用好鲲鹏，华为在大会上发布了CloudIDE开发环境服务、鲲鹏加速库和开发者社区：

CloudIDE：作为华为云DevCloud开发平台组件之一，CloudIDE是轻量化的基于Web的集成开发环境服务，支持鲲鹏原生和多语言，打通了开发态和运行态。目前，已有超过40万用户在DevCloud上开发了超过50万个项目。2020年，CloudIDE对所有鲲鹏实例全年免费。

鲲鹏加速库：鲲鹏加速库分为基础，压缩，加解密，存储，多媒体五大类，应用开发者可以在代码修改量不到1%的情况下，将性能提升大于10%甚至在加解密等场景下将性能提升超过100%。

鲲鹏开发者社区：汇聚集了全栈软硬件知识、鲲鹏产业资讯、政策发布、认证查询等信息，并提供全天候7x24H的专家在线服务。

携手腾讯游戏等产业伙伴展开在鲲鹏领域的全面合作

在本次大会上，华为宣布了与腾讯游戏的战略合作，基于鲲鹏处理器在端云同构的性能优势等进行联合创新。腾讯集团高级副总裁马晓轶表示：“我们很高兴和华为达成战略合作并成立联合创新实验室，我们将结合双方优势推进在移动云游戏、游戏引擎等方面的合作。在移动云游戏方面，我们打造了腾讯云游戏GameMatrix平台，我们将充分利用华为鲲鹏处理器强大算力，构建行业领先、高质量和低成本移动云游戏解决方案。”

宣布“沃土计划2.0”进一步举措及人才扶持细则，将于2020年投入2亿美元

华为在去年发布了沃土计划2.0，计划五年内投入15亿美元推动产业发展。今天，华为宣布2020年将投入2亿美元，并公布了针对高校，初创企业，开发人员及合作伙伴的人才扶持细则：

高校教研扶持：面向高校，提供1亿人民币的扶持金额，包括人才培养，云资源及样机支持，同时华为与教育部签署3年协议投入10亿人民币，共同推进人才的培养。

初创企业及开发人员扶持：面向初创企业及个体开发人员，以云资源及线下活动的方式发放1亿人民币的补助，每家初创公司最高可获得75万人民币的云券。

合作伙伴发展扶持：面向合作伙伴，提供6亿人民币的扶持总额，其中3亿人民币一次性研发费用补贴，3亿人民币的云资源。

鲲鹏计算产业生态取得重大进展

华为坚持以“硬件开放，软件开源，使能合作伙伴”策略推动鲲鹏计算产业发展，在产业伙伴的共同努力下取得重大进展。

硬件开放：华为聚焦做好处理器、板卡和主板等，使能合作伙伴优先发展自有品牌的计算产品整机。目前全球已经有11家整机厂商基于鲲鹏主板推出自有品牌的服务器及PC产品。

软件开源：2019年12月31日，openEuler社区正式上线。今天，openEuler 20.03 LTS版本也正式上线，麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所宣布发布基于openEuler的商用版本操作系统。

使能合作伙伴：截至目前，华为与产业伙伴联合成立了15个鲲鹏生态创新中心，与600多家的ISV伙伴推出了超过1500个通过鲲鹏技术认证的产品和解决方案，广泛应用于金融、政府与公共事业、运营商、能源等行业。

华为开发者大会2020（Cloud）于2020年3月27日-28日通过华为云网上直播，这是华为面向ICT（信息与通信）领域全球开发者的年度顶级旗舰活动。大会旨在搭建一个全球性的交流和实践平台，开放华为30年积累的ICT技术和能力，以“鲲鹏+昇腾”硬核双引擎，为开发者提供澎湃动力，改变世界，变不可能为可能。有关大会的更多信息，请访问https://www.huaweicloud.com/HDC.Cloud.html。