美光发布第二季度财报 远程办公需求带来利好

美光（Micron）近日发布了表现强劲的第二季度财报，并预测当前季度的收入将超出华尔街预期，而这主要是由于新型冠状病毒爆发导致人们不得不远程办公，从而让美光从中受益。

美光（Micron）近日发布了表现强劲的第二季度财报，并预测当前季度的收入将超出华尔街预期，而这主要是由于新型冠状病毒爆发导致人们不得不远程办公，从而让美光从中受益。

第二季度美光的每股利润为45美分，收入为48亿美元，此前华尔街预期的每股利润为37美分，收入为47亿美元。

“尽管新冠病毒不断蔓延，但美光公司仍然实现了指引范围高位的第二季度业绩和收入，”美光首席执行官Sanjay Mehrotra在一份声明中这样表示。

但是真正值得关注的是美光对下个季度的指引。尽管大多数科技公司都表示，由于持续的全球停产，他们的收入将有所减少，然而美光却持相反看法：美光预测第三季度收入在46亿美元至52亿美元之间，中间点要略高于分析师预期的48.7亿美元。

美光股票在盘后交易中上涨了5％多，毫无疑问，美光股价上涨也一定程度上受到了其他半导体制造商纷纷发出警告的助推。例如，苹果供应商Skyworks此前预测，当前季度的收入将低于华尔街预期水平。

新冠病毒导致全球成千上万人被迫在家办公，这也使得美光从中受益。Mehrotra在与分析师进行的财报电话会议上表示，美光看到市场对可以支持在家办公和在家学习的笔记本电脑需求巨大。

此外，远程办公的兴起也导致市场对数据中心服务的需求增加。Mehrotra补充说，美光的中国数据中心业务新增了很多游戏、电子商务和远程办公的需求。

他解释说，美光正在将重点从智能手机领域转移到数据中心领域，以满足可能导致供应短缺的需求持续增长。他补充说，“我们正在评估2020年的生产水平和资本支出计划，并将根据最新需求进行调整”。

Pund-IT分析师Charles King表示“美光得益于数据中心客户采购更多系统来支持不断增长的互联网和流媒体流量，以及端点供应商为不得不在家办公的员工和在家学习的学生提供笔记本电脑设备。目前对大多数IT公司而言都身处艰难时期，对美光来说确是颇为乐观。至于接下来美光将如何利用现有形势，非常值得关注。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead说，他对美光如此出色的表现并不感到惊讶。

“就我与基础设施厂商和芯片厂商的交流来看，他们一直都在售卖尽可能多的企业计算和尽可能多的数据中心基础设施。美光今天的业绩证明了这一点。”