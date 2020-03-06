 西部数据（Western Digital）任命思科高管David Goeckeler为新任首席执行官

美国东部标准时间2020年3月5日18:23

数据存储企业西部数据公司（Western Digital Corp.）已任命思科（Cisco Systems Inc.）高管David Goeckeler为新任首席执行官。

Goeckeler（如图）目前负责思科价值340亿美元的网络和安全业务，他将于3月9日开始新工作，接任即将卸任的Steve Milligan，后者于去年10月宣布退休。

这位新任的首席执行官改变了思科的网络和安全策略，将该业务转变为软件，反复强调基于收入的模式，这一点广受赞誉。

西部数据公司董事会主席Matthew Massengill在一份声明中表示：“凭借着软件工程师的经验以及运行大型半导体开发项目的经验，他的技术专长、敏锐的商业头脑以及建立和运营世界一流组织的履历使他成为了合适的人选，在日益受到应用推动的世界中，领导西部数据公司前进。”

尽管在过去的这些年里，西部数据公司一直起起落落，但是在Milligan的领导下，该公司总体表现良好。Milligan于2015年接任该公司首席执行官，在他的管理之下，该公司于同年以创纪录的190亿美元的价格收购了存储领域的竞争对手SanDisk。

然而，近几个月来，由于整个存储市场普遍不景气，该公司在最近两个季度出现了净亏损。 Goeckeler的首要任务之一就是阻止这一下滑趋势，他表示自己很乐观地认为，现在的条件对于公司扭转局面是非常理想的。

Goeckeler表示：“该行业面临着一个令人兴奋的拐点，所有垂直行业和地域中不同规模的企业都在部署业务基础架构，而这些架构是软件驱动的，并且受到数据和云支持。”他表示：“这一大的趋势才刚刚进入采用的初期阶段，并且将带来大量的、新的机遇。西部数据公司拥有充分利用这一优势的良好条件。”

Pund-IT Inc.的分析师Charles King对SiliconANGLE表示，遇到麻烦的公司会聘请新的首席执行官，执行复苏战略，让公司恢复健康和盈利，这种情况在科技行业非常常见。但是他表示，高管们接手经营状况稳固但有些黯淡无光的公司，让他们重新参加战斗，这种情况可就不多见了。

King表示：“正如他在思科的成功所证明的那样， David Goeckler显然适合后者，对于西部数据公司来说，他是一位优秀的候选人。”他表示：“西部数据公司在物联网和边缘计算等新兴市场中难以建立自己的地位，这些市场高度依赖于创新的存储和内存技术。但是Goeckler清楚地知道如何经营数十亿美元的业务，同时为新的机遇进行重组。”

该公司表示，Milligan计划继续担任顾问一直到9月份，为新任的首席执行官提供一些暂时的帮助，以此确保过渡平稳。

Constellation Research Inc.的分析师Holger Mueller表示：“像西部数据公司之类的传统IT供应商需要发展出新的产品，现有的主要工作负载和收入都在向云端转移。这就是问题的核心。”