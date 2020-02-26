 联想企业网盘张跃华：远程办公要考虑数据的边界

联想企业网盘作为在线办公的重要工具也在发挥积极作用，助力企业异地办公。联想企业网盘基于多人在线实时编辑Lenovo doc和智能分享与协作管理SmartShare功能发挥着积极作用。

过去一个多月，新冠肺炎疫情危及民众的生命安全和健康，给中国经济和绝大部分行业及企业带来了冲击。这期间远程办公成为各个企业恢复生产的重要方式之一。企业内部沟通平台包括企业微信办公平台，各种视频会议平台、云上OA的项目管理以及基于沟通及事务的远程办公平台发挥着重要作用。

联想在疫情的防控与恢复生产方面，做出了积极的努力，包括向武汉雷神山及火神山医院捐赠IT设备、派出服务团队援助医疗一线、组织专项生产紧急完成疫情相关订单、为中小企业提供技术和人力资源支持等等。其中联想企业网盘作为在线办公的重要工具也在发挥积极作用，助力企业异地办公。联想企业网盘基于多人在线实时编辑Lenovo doc和智能分享与协作管理SmartShare功能发挥着积极作用。

联想云产品与客户成功副总裁张跃华在接受至顶网专访时表示，在疫情期间，联想企业网盘用户呈现大幅度增加。“联想企业网盘通过产品的研发，基于项目中有大量的合作，通过组织的维度、团队的维度和个人的维度在异地的项目组成员之间快速建立一个共享的空间进行协同。实现在线上的内容讨论和在一个办公室一样，一起讨论，实现远程办公多人协同。”张跃华讲到。

通过联想企业网盘的在线实时编辑可以实现数据的实时录入。比如联想集团在疫情期间的内部管控，所有的人都可以在线实时录入体温、日程，通过快速的统计员工的日程，体温测试，能够快速的收集数据从而快速做出决策。

基于文件的远程协同办公LenovoDocs能够实现多人在线实时文档编辑，进行文档生产和数据。可在网盘浏览器端编辑 office 文件，无需安装本地 office；多人基于同一文件实时在线 编辑，无需专人整合；开放全面的 API 接口文档，实现跨系统的多人实时在线编辑。

远程办公让数据安全边界放大

远程办公目前一个要考虑的问题就是数据边界。大家在家办公，利用家庭的设备，如何保证公司的业务数据的不丢失也成为企业考虑的问题。

张跃华告诉至顶网，在疫情中出现员工没有带电脑，远程办公的时候如何实时的获得业务数据？通过企业网盘可以实时的获得企业业务数据，在线的进行编辑和生产。在家里的电脑，保证公司的业务数据的不丢失。不管人在哪里，数据都在公司的内网。在金融和制造，远程办公保证不外泄，

“联想企业网盘有特别强大的安全策略，当我们在家里访问核心数据，必须符合审批策略，并基于人工智能的识别，通过系统自动分级和分配，来保证核心文件的不流失。”张跃华谈到。

智能分享与协作管理SmartShare功能能够，基于AI动态的分析数据，实现文件智能分级分类。依据管理员设定的识别规则，对网盘文件进行自动识别，识别出来的文件，可以自动打上标签以标识其类别。对于识别出的敏感文件，可自动邮件通知管理员，自动生成链接审批管控。文件的智能识别功能，接管了繁杂的文件内容人为审核工作，解放了管理员的劳动力。

在协作方面，上下游的协作，医疗，制造行业。在此次新建的隔离医院中就上线了联想企业网盘系统，从前期的现场施工到后期医院医学资料、病人检查数据，每个细节都可以实现协作。比如现场施工的程度每个细节如何给到总部，比如上下游合作伙伴的协作。

对于IT来讲，安全生态是最重要的，企业网络的边界在扩大，所有的文件和所有的数据，遍布在各个客户端。企业的决策者更加重视。

运用好远程办公，提供协作效率

在很多时候，大家认为远程办公必然会造成效率低下。张跃华认为恰恰相反，借助工具其实效率是能够提高，通过协同办公软件可以更好的实现对工作的量化，远程办公是能够提高协作的效率和提高生产力。即使回到集中办公，远程办公也会成为重要的协作系统服务企业。

当然对于远程办公的未来趋势， 张跃华最后表示，其实目前整个企业市场已经处于云时代、5G技术的来临，未来的数据都在云上，在线办公相对来说是比较方便的，随着整个用户的使用场景和整个协同办公的井喷式发展，特别是远程办公需要更深入的协同融合。根据大家目前的反馈来讲，企业用户对于远程办公一个需求有一个完整的方案集成，因此未来协同厂商之间的方案的集成和生态的整合与健康快速的发展成为趋势。

抗击疫情 联想企业网盘助力企业异地办公

面对疫情，联想应对的策略就是两手抓，一手抓疫情防控，一手抓积极复工复产。因为安全保障到位，行动迅速，中国的绝大部分园区和生产基地到目前为止都已经在行业内率先实现复工复产。通过尽快复工复产，在保障企业的正常和可持续发展的同时，为中国经济的快速恢复和世界经济的稳定做力所能及的贡献。

疫情造就了独特的工作和生活环境，催生或加速了众多新型的商业和消费模式，作为全球最大的个人电脑和超算供应商，作为IT解决方案和服务的重要提供商，我们在远程办公、在线教育、在线服务、远程医疗等方向拥有成熟的解决方案，联想有能力、有责任、有义务把这些解决方案尽快推广给更多的用户，创造更大的价值。

联想企业网盘宣布从即日起至2020年7月31日向湖北省国家机构组织及事业单位、学校(普教、高教)、医院及医疗机构提供公有网盘协作版全功能免费服务。

同时在此期间，向已购买服务的老用户与购买服务的新用户,赠送LenovoDocs (多人实时在线编辑)和SmartShare (智能分享与协作管理)功能的使用权,助力远程办公。