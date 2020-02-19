面向存储厂商，谷歌公布Anthos Ready Storage合作伙伴计划

谷歌在去年4月发布了Anthos，也就是重新命名的Cloud Services Platform。Anthos采用了Kubernetes技术，旨在承载可在现有本地硬件和公有云上未经修改地运行应用，从而让企业可以为每种应用选择最合适的基础设施。

Anthos应用部署在软件容器中，这些容器用于托管每个应用的组件，使这些组件更易于使用。对开发人员来说最大的好处在于，无论这些应用托管在什么基础设施上，开发人员只用一套工具就可以构建和部署应用，并根据需要推送更新。Kubernetes让管理容器化应用组成的大型集群变得更加轻松。

Google Cloud合作总监Rayn Veerubhotla和产品经理Manu Batra在博客中表示，存储是使用Anthos服务管理跨云部署的数据的一个关键考虑因素。

因此，谷歌为合作伙伴的存储解决方案提供了名为Anthos Ready Storage的认证计划。

Veerubhotla和Batra表示：“该计划认证了那些Anthos最高效地在本地运行所具备的一系列核心要求，帮助企业组织选择那些部署了Anthos的存储解决方案。”

这里说的要求包括能够演示Kubernetes的核心功能，例如通过开放和便携API动态配置存储卷，以及跨集群向上和向下扩展管理存储的能力。谷歌表示，经过认证的存储提供商还可以提供简化的部署体验。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，这一点将会受到Anthos用户的欢迎，因为即使是在云时代存储仍然是一项至关重要的能力，而且当你自己的数据中心也上云的时候，这一点就尤其重要。

Mueller说：“谷歌与值得信赖的供应商合作以提供Anthos存储，是很有意义的。这么做会把竞争对手变成竞合关系，因为传统的IT厂商现在可以与谷歌合作，以影响企业决策。总而言之，这是明智之举。”

Google Anthos的早期存储合作伙伴包括Dell EMC、HPE、NetApp、Portworx、Pure Storage和Robin Systems。