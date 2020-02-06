美光全球首款低功耗DDR5 DRAM芯片将搭载于小米高端智能手机

2020 年 2 月 6 日， 北京 — Micron Technology, Inc.（美光科技股份有限公司，纳斯达克股票代码：MU）今日宣布已交付全球首款量产的低功耗DDR5 DRAM 芯片，并将率先搭载于即将上市的小米10智能手机。作为小米的内存技术合作伙伴，美光所供应的 LPDDR5 DRAM 芯片将带来更低的功耗和更快的数据读取速度，以满足消费者对于智能手机中人工智能 (AI) 和 5G 功能日益增长的需求。

“美光推出业界首款应用于智能手机的低功耗 DDR5 DRAM芯片，将加速 5G 和 AI 应用的部署，” 美光移动产品事业部高级副总裁兼总经理 Raj Talluri 博士表示。“我们的客户和合作伙伴需要基于最新制程研发的下一代内存解决方案，从而获得无与伦比的功耗和性能体验，以支持 5G 和 AI 系统应用。美光 LPDDR5 DRAM 为他们提供了这样的解决方案 — 与前代产品相比，它的数据访问速度提升了 50%，功耗则降低了 20% 以上。”

小米集团副总裁常程先生表示：“我们十分看重美光长期以来在内存领域的领导地位和创新能力。美光 LPDDR5 DRAM 内存具备市场领先的性能，为小米 10 智能手机带来更低的功耗，同时还确保了更出色的性能和稳定性。我们相信，LPDDR5 将成为 2020 年旗舰手机的标配。”

美光该款 LPDDR5 DRAM 芯片将有效应对汽车、客户端电脑以及 5G 和 AI 应用专属网络系统等各类市场对于更高内存性能和更低功耗的需求。与 LPDDR4x 内存相比，LPDDR5 可以降低超过 20% 的功耗。

人工智能在越来越多的应用中被广泛部署，这需要先进的内存解决方案，以确保更快速、更有效的数据访问。美光 LPDDR5 能够为直接构建在移动设备处理器中的人工智能引擎提供所需的速度和容量。这些处理器依靠美光内置 LPDDR5 内存出色的数据传输速率来支撑机器学习能力。

美光的下一代 LPDDR5 内存能满足将于 2020 年在全球大规模部署的 5G 网络带来的各种需求。美光 LPDDR5 能使 5G 智能手机以高达 6.4Gbps 的传输速度处理数据，对消除 5G 数据瓶颈将起到关键作用。这一性能同时也可满足诸如自动汽车驾驶等其他新兴技术的需求，因为更大带宽的内存子系统可以支持实时计算和数据处理。

美光目前出货给客户的 LPDDR5 内存容量包括 6GB、8GB 和 12GB，数据传输速率为 5.5Gbps 和 6.4Gbps。美光在 2020 年上半年还将通过基于 UFS 的多芯片封装 (uMCP5) 把 LPDDR5 内存应用于中高端智能手机。多芯片封装的 LPDDR5 可延长电池续航时间，并提供更高带宽，以支持此前只有旗舰机型才能配备的高性能图像处理功能。