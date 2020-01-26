华云数据将向武汉捐赠安超云一体机 助力武汉抗击疫情

在全国上下齐心协力共同对抗肺炎疫情之际，华云数据作为中国云计算服务商，目前已经和湖北省相关信息主管部门取得联系

在全国上下齐心协力共同对抗肺炎疫情之际，华云数据作为中国云计算服务商，目前已经和湖北省相关信息主管部门取得联系，并将为湖北武汉疫情集中地区免费提供医院信息化建设相关超融合云一体机产品及服务：

一、为应对新型冠状病毒感染肺炎的防范和治疗工作，武汉地区相关应急医院正在多部门协同下紧锣密鼓地建设当中。华云数据希望凭借在医疗IT基础设施建设方面的丰富经验和交付能力，协助武汉相关应急医院快递搭建高效、稳定、安全的IT架构，让医疗救助更加快速高效。

二、华云数据将向湖北武汉地区相关应急医院捐赠华云数据安超云一体机设备，并进行现场安装和交付，以全面支持医院的信息化工作（包括医疗影像、电子病历、移动医疗等系统），目前首批计划捐赠的华云数据安超云一体机设备已经就位。

三、华云数据正式成立专项小组，由董事长、总裁许广彬担任组长，组员包括熟悉医疗解决方案定制和交付的相关技术专家，随时听从组织安排！

疫情面前，全体华云人已经做好充分准备，希望能够为社会，为人民贡献绵薄之力！