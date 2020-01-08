华云数据与联想战略合作，2020超融合领域热闹非凡

近日，华云数据与联想正式签署了战略合作协议，并基于各自软硬件技术，联合发布了“超融合解决方案暨一体机”。

近日，华云数据与联想正式签署了战略合作协议，并基于各自软硬件技术，联合发布了“超融合解决方案暨一体机”。

在今年，华云数据突击收购了美国硅谷超融合软件初创公司Maxta，并结合自身在云计算领域的技术经验，以华云数据国产通用型云操作系统安超OS 2020为核心，结合联想服务器，为客户供了完整的一站式安全上云解决方案和国产软件生态应用平台“超融合解决方案暨一体机”。

目前安超OS 2020通用型云操作系统，已经能够从最底层的芯片，到硬件、软件、解决方案等各个层面提供软件集成。并支持混合负载，可为每类应用定制不同的存储数据块大小，也可为业务定义不同的数据副本与数据重构优先级；按需灵活扩容，支持异构硬件服务器构建资源池和新服务器进行横向扩展；所有管理策略以虚拟机和业务为核心，从根本上简化了存储管理，安装和配置过程只需分钟级别时间。

联想在这之前成立的超融合联盟与Nutanix、SMARTX、Maxta、深信服等超融合厂商都有着广泛的合作，在超融合应用领域积累了广泛的经验和案例。联想拥有AI、大数据、VDI等各类应用方案的全栈开发能力和良好市场实践，这些都可以整合到超融合方案中为用户提供更多价值。

可以看到此次合作，双方将基于联想服务器及华云超融合软件的产品和技术，共同开发并推广更加适合中国客户需求的超融合架构产品，进一步开拓信创领域市场。同时，双方也将进一步开拓企业上云的市场，加强在云项目集成、云软件平台、云计算资源、云管理运维等领域的合作。