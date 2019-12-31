平安 “云上”政务平台斩获创新案例大奖

平安科技联合平安智慧城市打造的“深圳市委办公厅一体化政务服务平台”荣获凌云奖“2019年数字化转型创新案例奖”。

“凌云奖”由权威企业级IT门户至顶网联合科技行者共同推出，根据一年来IT各领域的最新发布和重点方案，结合业内各方技术专家的专业判断、用户的调查来共同评定。作为业界最为权威的媒体技术奖项之一，“凌云奖”是当年技术和产品创新的风向标，也是用户采购企业级IT产品和服务的重要参考。

“2019年度凌云奖”除了重点关注云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等市场上备受关注的热门技术之外，还将关注这些技术的落地和应用。“数字化转型创新案例奖”面向所有在数字化转型技术及应用方面有所突破的厂商和用户企业，旨在鼓励行业创新，加速企业的数字化转型步伐。

政务数字化激发服务潜能

党的十九大报告指出，要转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力。作为改革开放的排头兵和先行示范区，深圳市政府高度重视改革创新和服务型政府建设。记录并展现政府施政过程，最大程度推进政府信息公开工作、加强政府自身建设，同时顺应互联网时代趋势，政务办公全流程电子化、政务工作移动化，让有限的行政资源发挥出最大的效力，把更多时间和资源放在为公共服务，是深圳市委办公厅一直致力推动的方向。

复杂的应用场景、极高的安全保障、严谨的组织权限、规范的行为标准是政务工作的特点，也是对平台的挑战，经过深度的考察和长时间的测试和试用，深圳市委办公厅于2018年正式部署并上线平安智慧政务工作平台，该平台是由平安科技联合平安智慧城市打造，基于平安云搭建的 SaaS一体化政务平台，主要服务包括：即时通讯，咨询服务，内部信息，用户和权限，通讯录，安全，个人中心，公众号，工作台，集成开放平台等。

平安科技+平安智慧城市，打造“云上”一体化政务平台

平安智慧城市智慧政务解决方案，在政务服务上以整合、共享和服务为主要目标。以深圳市智慧政务工作平台为例，创新建立了“制度+队伍+科技”的高能新模式，全面整合电子政务应用系统和数据资源，为深圳市政府搭建统一的政务工作平台，帮助政府及各委办局数据之间互联互通，打破数据壁垒和信息孤岛，从而有效解决了数据共享等难题，为跨地区跨层级跨部门的业务协同提供有力的数据支撑，通过统一办公，实现政务资源的全面整合、共享、管理和利用。该工作平台部署在平安云上，平安政务云是平安科技专门为政务业务建设的专属云，基于平安科技多年IT建设、运营经验和平安云全栈式云服务能力，提供丰富的IaaS、PaaS服务，并具备多层级的安全合规、丰富的行业沉淀、端到端的稳定高效等差异化优势，并率先满足最高级别的云服务商认证，为政务业务提供安全、专业、可靠的云基础平台。

政务工作平台架构图

此次项目实施过程中，平安智慧政务工作平台采用分级部署，国密算法，无线VPDN专网等安全技术，在确保信息安全的前提下，基于平安科技云计算强大的平台运算能力以及最新的AI技术对传统政务工作进行赋能。除了建立数据平台，打通各业务系统，解决数据割裂等问题，深圳市政务工作平台还实现组建化，并提供标准API接口，为第三方服务厂商提供插件化建设发布能力，打造了“人、文、事、会、物”整体管理模式的创新发展，全面提升政府部门、事业单位、国有企业的沟通效能、工作效率和党建效果，让办公无纸化、移动化、可视化和智能化，有效的推进了政府部门决策便捷化、办文办公治理精细化和领导服务高效化。

目前平台实现了中国共产党深圳市委员会、深圳市人民代表大会常务委员会、深圳市人民政府、政协深圳市委员会“四大班子”的全覆盖，市委领导及办公厅公务员覆盖率达到100%，平均月活达87%。

本着业务办理流程化，沟通效率化，长期持续运营的理念，平安智慧政务工作平台大力推动了政务单位智慧办公的创新模式，大幅提升工作效率和质量，为政务部门创造了更大的应用价值。

未来，平安科技将联合智慧城市团队，基于强大的平安云全栈云服务能力和综合方案输出能力，通过技术创新和积累，打造一流的服务体系，为政府提供领先的个性化解决方案，助推政府部门的政务服务管理向数字化转型！