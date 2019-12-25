联想与云之鼎合作，立足高起点打造企业云战略

杭州云之鼎数据与联想企业科技集团的合作表明，借助云之鼎在数据中心基础设施的优势，联想积极部署企业云战略。

一年一度的联想Tech World 会展示联想最新的战略和发展规划。今年大会上，联想企业科技集团焕新亮相，展现了积极布局数据智能时代并为广大行业和企业提供智能化解决方案的新组织。同时也与各个领域的合作伙伴展开战略合作，其中就包括联想企业科技集团与杭州云之鼎数据科技有限公司在企业云战略方面展开的战略合作。

在近日，杭州云之鼎数据科技有限公司创始人兼CEO赵小舟与联想集团高级总监、企业科技集团智能云服务事业部总经理刘淼就双方的合作与至顶网等媒体进行了分享和交流。在至顶网看来，此次合作是联想发力云战略的一个支点，借助云之鼎在数据中心基础设施的优势，积极部署联想的企业云战略。

双方战略合作一拍即合

在5G、AI等技术和应用的驱动下，互联网的渗透范围将不可想象，衣食住行、生产制造、医疗等等，都会广泛使用基于5G通信技术、基于云计算、大数据这样一个平台技术进行广泛服务。而同样的在互联网平台上将诞生无数个全新的科技型的创新公司。基于此，背后的数据中心基础设施，一定会迎来大规模的需求和长足的发展需要。基于此像云之鼎这样的新兴基础设施公司，和联想这样多年服务于企业市场的公司的合作，从时机、优势、配合上都形成了非常好的机会。双方的合作一拍即合。

在2019联想科技创新大会上，联想基于智能物联网设备（Smart IOT）、智能基础架构（Smart Infrastructure）以及行业智能（Smart Vertical）3S战略，宣布了端-边-云-网智能布局，这个布局的核心就是以客户为中心，提供满足客户需要的服务和解决方案的高价值业务转型。

在这个转型过程中，联想认为目前中国的IT产业正在从传统架构、传统需求，快速走向以云为基础、以人工智能、区块链等新技术为导向的新的场景。在这个场景中，数据中心是特别重要的IT和DT基础设施，联想集团往高价值服务和解决方案转型过程中。从传统硬件提供商向数据中心建设、咨询服务商转型，同时向云和以云为基础的平台业务转型，以及逐渐进入到智能行业，为更多垂直行业提供智能化解决方案。

杭州云之鼎数据科技有限公司创始人兼CEO赵小舟

虽然云之鼎是一家成立于2017年的新公司，但是其创始人赵小舟包括其团队拥有很强的数据中心建设经验和资源。赵小舟在创业之前曾任职阿里巴巴数据中心事业部总经理，主导了阿里集团网络、服务器、IDC等基础资源发展和布局，支撑了阿里集团业务10年的爆发增长。自2012年开始，负责阿里数据中心布局向基地化转型，从资源、技术、人才、供应链等多维度着手，搭建体系、制定战略、为阿里集团如今的基础设施体系打下坚实基础。

云之鼎致力于建设大规模互联网基础设施，以数据中心为依托，延展网络服务和基础云服务。

赵小舟表示，“这次能够跟联想合作，是一个非常恰当的时机，我们在全国都有基础设施布局，依托联想在企业服务、过往以服务器为依托的基础服务市场广泛合作，强强联合，把从最底层的风火水电到基础设施运营服务、到IT设施运营服务整合起来，包装成科技行业、互联网行业基于云技术的基础设施，进行整体服务，我觉得是非常恰当的时机，也是非常好的结合点。”

数据中心全场景业务发展正当时

今天中国的数据中心产业规模约是美国的三分之一，而中国的互联网人口是美国的三倍。中国的人民群众对依托互联网而产生的科技产品和应用的依赖度，更是会越来越领先于美国。因此未来数据中心的业务将是一个很大的蛋糕。而且是不断扩大的蛋糕。

同时今天企业会越来越关注于业务与互联网的结合应用，而更少的关注背后的数据中心资源。双方的合作是希望有一家公司或者一个平台能够从网络、服务器、操作系统，再往下至风火水电甚至土地房屋资源、电力资源等等多方面去做整合，给他们提供一个完整的基础设施服务。

今天大量的中小企业希望业务上云，并对云上技术、规模、成本、架构，可靠性等提出更高的需求。今天的数据中心已经由原来的机房模式慢慢变成了对于科学工程管理以及科技含量要求非常高的一个产业。

赵小舟认为，今天数据中心产业由原来的资源PK型逐渐转向了运营或者高技术含量的运营PK型。“我们不认为传统数据中心公司就一定会有很强的先发优势，后发公司有后发的优势。我们今天专注去做的这个事情就是大规模、高效率、低成本的数据中心，我们希望把数据中心做成模块化、快速扩张、快速布局、快速交付、稳定运营的一个产品，这其实是非常具有技术含量的，也是符合我们的判断，认为数据中心这个行业由资源竞争型逐步转向技术和运营竞争型的产业发展方向。”

但是公共云计算模式并不能完全覆盖整个行业需要，特别是企业服务市场，而联想和云之鼎希望能够把各自的力量发挥出来，给客户真正提供整体打包解决服务方案。基于此，联想企业科技集团与云之鼎公司会基于数据中心业务全场景全国范围内合作，其中包括：核心城市数据中心设计、建设、运维，以及针对大客户的数据中心定制、统一规划、云产品交付。

目前联想企业科技集团和云之鼎在全国市场开始布局，会从京津冀、长三角、珠三角三个核心区域开始，长远规划是在国内，包括华中、西南、西北等等多个区域覆盖，最后包括帮国内企业到东南亚，甚至到欧洲、南北美这样的地方去拓展，也帮助国外科技型企业比如谷歌、微软、AWS在国内的落地，这都是今后联想企业云的目标服务对象。双方北上广深一线城市已经全部完成布局，数据中心机柜可出租数量超过了三万个。

联想集团高级总监、企业科技集团智能云服务事业部总经理刘淼

一切为了满足企业客户需求

当然数据中心业务属于重资产投资，涉及到土地资源、资本、运营和客户等因素；联想和云之鼎在合作上可以说是优势互补，云之鼎拥有很强的运营团队和技术，包括规划设计团队，有运营团队，有自己的软件平台、体系，能够做得更高效；联想具备强大的品牌和资源能力。双方合作能够快速优质的从土地资源采购、科学的选址规划，客户影响等实现合作。当然核心是为了满足企业客户对于新一代数据中心的需求。客户不仅需要底层的数据中心，更需要一个整体解决方案，结合云之鼎非常丰富的底层运营经验，以及联想业内顶级的上层的服务能力，双方把各自资源价值发挥到最大，来服务客户。

联想集团高级总监、企业科技集团智能云服务事业部总经理刘淼表示，联想除了具备大品牌、跨全行业、全国的服务能力，同时有两个特别大的要素：一是客户基础，在过去二十年，2014年收购IBM的X86服务器，2005年收购IBM PC，到现在我们总共销售了2000万台以上的服务器。在中国有40万家企业级客户，其中中型以上客户超过3000家，这样的客户给我们一个非常强大的客户获取能力。今天联想与云之鼎合作也是希望能够助力客户往云、人工智能等新的服务转型，提供包括数据中心在内的全栈服务能力，帮助客户全新的场景转型。

二是整合方法论，除了客户基础之外，联想还有成功的整合方法经验，今天企业都面临着各种信息的冲击和影响。“每个客户都能听到不同的声音，有说公有云好的，有说私有云好的，有说混合云好的，有说要做人工智能的，有说要作区块链的，到底怎样才是好的，这里有很多整合的方法和经验。联想基于联想研究院整合集团内部各个技术和团队，把整合的能力和合作伙伴一块对外输出，形成一个先进的方法论。” 刘淼最后表示，今后会越来越看到联想在智慧产业、云计算、人工智能甚至区块链、咨询服务等方方面面的案例和给客户提供的各种各样的能力，来推动中国智能化转型的发展。

写在最后，可以看到联想企业科技集团致力于打造开放的生态体系，携手业界伙伴共同释放智能化变革的巨大潜力。而杭州云之鼎数据科技有限公司也立足优势，以未来数据中心发展为己任，双方在智能数据中心服务领域展开合作，共同赋能企业智能化转型。