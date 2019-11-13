保证数据不打折！IBM这次促销不一样！

难道TO B 领域就不能买买买吗？难道我们是大户人家就不需要打折吗？

这些年，对于2 C(to C)领域来说，11月份是什么？买买买！

好多年过去了，2B（to B）领域的心声没人关注。很是伤心。

难道TO B 领域就不能买买买吗？难道我们是大户人家就不需要打折吗？

难道还要我们企业IT部门每天面临预算有限，同时要听着老板的伟大愿景，你们不心痛吗？

谁敢走出这一步？谁敢在TO B领域疯狂打折。

百年老品牌IBM正在促销？是的，你没有看错。

存储作为数据中心的“小棉袄”，在冬季到来之际，IBM存储大促送来了暖暖的“小棉袄”。

促销再好，质量必须是关键，特别是关乎企业生命线数据，绝对是打折不折质。

IBM这次促销的产品质量是刚刚的。可以说是“小身材 大质量”。

IBM发出最强音，“简而言之，我们是一家折上折店。”不不不，“我们有成熟全面的软硬件解决方案，可以帮助客户解决 AI 等新型应用、混合多云架构和新一代数据保护的各种问题。”

接下来需要你拿起本本来记下了：

这款产品，入门级解决方案，但能够提供企业级功能；

这款产品，可以节省高达 80% 的存储空间。通过数据压缩提高效率，大幅增加可用容量，大幅减少存储购置、机架空间、电源和散热的成本，延长现有存储资产的使用寿命；

这款产品集成了IBM创新的Easy Tier技术，基于混合阵列，通过增加20%的闪存，就可以提升该阵列20倍以上的总体性能；

这款产品内置了IBM Spectrum Virtualize 存储软件，能够基于PowerVM、Microsoft Hyper-V、VMware vSphere、 Kubernetes 和 Docker 等虚拟化系统打造适合用户需求的存储解决方案，为客户提供广泛的数据存储和管理服务。

这款产品还能轻松支持人工智能等新型应用。



这是一款面向未来的存储系统，当然最重要的是这款产品正在进行前所未有的促销活动，还等什么？具体促销信息请关注：http://www.zhiding.cn/special/2019_Q4_IBMSTORAGE