HPE SimpliVity超融合基础设施新增AI驱动的自我管理

HPE今天对超融合基础设施平台SimpliVity进行增强，添加了人工智能功能。

新增的人工智能功能旨在创建一个更智能的虚拟化IT环境，可以管理自身使用的资源，无需任何手动调整或配置，即可获得更高的效率和更好的性能。

SimpliVity是HPE主要的超融合基础设施平台，将计算、存储和网络资源组合到一个系统中以降低数据中心复杂性。

该平台包括用于虚拟化计算的虚拟机管理程序、软件定义存储和虚拟网络，可以集群多个节点以创建共享的计算和存储资源池，让使用更加便捷。

新版本的HPE SimpliVity是第一个与HPE基于AI的预测分析服务InfoSight进行集成的产品。SimpliVity用户通过使用InfoSight可以更了解自己的超融合基础设施系统及你。更重要的是，HPE SimpliVity提供了自动容量管理功能，并且一些早期用户已经对该功能的Beta版进行了测试。

澳大利亚房屋建筑商Carlisle Homes公司基础设施架构和安全负责人Warwick Brown表示：“ HPE InfoSight为HPE SimpliVity带来更高的效率，实在是太棒了。InfoSight可以预测并报告我们所关心的指标——集群、主机、甚至是虚拟机层面的容量情况，以及什么时候容量会耗尽。这样可以节约很多时间。”

此外，HPE SimpliVity现在还提供了一键式群集升级功能，客户只需要单击即可在每个节点上升级固件、虚拟机管理程序和SimpliVity软件，而不会造成业务运营的中断。

通过与HPE StoreOnce设备更紧密的集成，SimpliVity的数据备份功能也得到了增强。该功能用于对媒体服务器或者备份服务器上创建的数据进行重复数据删除，然后再传输到中央位置。

该集成是为那些在网络边缘运行应用的企业设计的。如果发生灾难，这些功能可以让企业对无限数量的边缘站点进行故障转移，并尽快恢复这些站点，最大程度上减少业务停机时间。

HPE表示，HPE InfoSight for HPE SimpliVity功能从即日起在全球范围内免费提供，HPE StoreOnce for HPE SimpliVity将于今年年初推出。