意外：HPE宣布与Nutanix合作打造混合云管理解决方案

数据存储厂商Nutanix将与HPE展开合作，提供可替代Dell EMC和VMware混合云管理的解决方案。

数据存储厂商Nutanix将与HPE展开合作，提供可替代Dell EMC和VMware混合云管理的解决方案。

今天在丹麦哥本哈根举行的Nutanix .NEXT大会上两家厂商宣布，一款新的超融合基础架构系统已经全面上市，该系统将HPE的GreenLake混合云管理服务与Nutanix的Enterprise Cloud OS集成在一起。

该系统与HPE ProLiant或Apollo服务器打包在一起，可以安装在客户的数据中心或者托管数据中心，这也是今年5月HPE与Nutanix公布的合作协议的一个组成部分。该系统专为关键任务型工作负载设计如SAP、Oracle和微软tier-1虚拟化应用。

这次合作颇令人意外，因为此前HPE以前一直坚持不与Nutanix进行任何销售合作。毕竟，HPE有自己的SimpliVity HCI系统，可以和Nutanix媲美。但HPE表示，合作的目的是为GreenLake客户提供一个虚拟机管理程序的选择，那些想要vSphere或Hyper-V（Simplivity提供的）的用户，以及那些想要AHV等免费虚拟机管理程序（Nutanix提供的）的用户。

Moor Insights＆Strategy分析师Steve McDowell表示：“ HPE故意将Nutanix排除在其产品组合之外。在我看来， 有不少HPE企业客户和政府客户都在寻求基于Nutanix的解决方案。HPE GreenLake是一款引人注目的产品，并且已经被广泛采用，该产品让HPE有望成为按需IT服务的领导者。”

“与Nutanix展开合作对HPE来说是一次强有力的声明。对于Nutanix来说，这是一次胜利，对IT采购者来说也是一件好事。”

除此之外，Nutanix今天还宣布将HCI平台与ServiceNow IT运营管理服务进行集成，让ServiceNow客户能够自动执行关键的私有云工作流程，自动发现Nutanix HCI环境，并在私有云中获得与Nutanix HCI相关的任何关键事件的直接通知。

McDowell说：“此举对这两家厂商都是有意义的，ServiceNow扩大了产品组合，Nutanix打开了渗透ServiceNow解决方案管理框架所面向的市场的大门。对于双方来说，这是一个很好的扩大市场的机会。”