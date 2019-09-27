携手合作伙伴，傲腾技术加速释放数据中心潜能

我们知道DRAM 在性能方面表现出色，但它昂贵、易失且可扩展性有限；闪存存储 (NAND) 是非易失性的且比 DRAM 便宜，但它缺乏 DRAM 的性能。

今天社会逐步再向智能时代迈进。智能时代需要一个全新的底座去支撑。这个底座需要对围绕数据的计算、存储、传输、交互等技术方面的架构进行创新。其中有一个问题很早就存在，那就是内存和存储存在着巨大的鸿沟。

智能时代，传统的内存/存储架构需要重构

在智能时代，企业面临的更复杂的数据服务和对于数据实时分析需求的增加需求。对于企业来讲需要更经济的方式来获得低延时高性能的内存和存储服务。

我们知道DRAM 在性能方面表现出色，但它昂贵、易失且可扩展性有限；闪存存储 (NAND) 是非易失性的且比 DRAM 便宜，但它缺乏 DRAM 的性能。机械硬盘驱动器 (HDD) 以最低的价格提供大量存储，但是物理磁盘在可靠性、物理空间要求、冷却和电源方面，会带来众所周知的总拥有成本 (TCO) 问题。总的来说，这些传统的存储选项在数据中心的内存和存储连续体中留下了很大的空白，从而限制了应用程序的性能。不断增长的数据量以及快速访问更多数据的需求进一步放大了这个问题。

在过去几年，英特尔推出傲腾技术来填补内存和SSD之间的缺口。英特尔非易失性存储事业部中国区总经理刘钢谈到，傲腾技术是对内存的扩展和延续。傲腾技术的出现解决了客户面临的DDR4昂贵、扩展成本高、内存不足、工作负载性能差、存储速度慢等难题。通过使用傲腾™ 数据中心级持久内存和固态盘实现了内存成本节省、数据中心整合和打破存储瓶颈实现性能和持久性突破。真正实现了异构存储、优势互补。

傲腾技术的一大创新就是大幅度降低延迟，包括传统的机械盘和NAND SSD，基于介质的延迟是影响负载响应的主要原因。而采用3Dpoint介质的傲腾技术，通过大幅度降低介质延迟和控制器延迟来实现实现时延的大幅降低。

目前傲腾技术已经广泛应用与云计算、数据中心等领域，英特尔利用可提供高性能、容量和可靠性的解决方案，消除了数据中心的内存和存储之间的鸿沟。

今天傲腾技术已经灵活的补充了数据中心的成本和性能缺口：英特尔傲腾数据中心级持久内存代表着一种全新的内存和存储技术，可提供高容量、经济实惠性和持久性。而英特尔傲腾数据中心固态盘将内存和存储的属性与高吞吐量、低延迟、高服务质量 (QoS) 和高耐久性完美结合。

就像英特尔傲腾固态盘 DC P4800X 驱动器外观像标准固态盘，但由于是利用英特尔傲腾技术构建，比基于 NAND 的固态盘更快、更一致。设计为可在字节或页面级别执行写入操作，从而获得更快、更可预测的性能，兼具更均衡的读写性能，并且不需要垃圾收集。

英特尔傲腾固态盘 DC P4800X 可保持一致的读取响应时间，不受应用于驱动器的写入吞吐量影响。

英特尔傲腾固态盘 DC P4800X 相比英特尔3D NAND 固体盘始终保持低延迟和更高的耐久性

英特尔傲腾固态盘 DC P4800X 还提供比基于 NAND 的驱动器高得多的耐久性。例如，比较DC P4800X和DC P4600，可以发现英特尔傲腾固态盘 DC P4800X 多达 60 次驱动器写入/天 (DWPD)，而基于 NAND 的英特尔固态盘 DC P4600 只有 3 次 DWPD。

傲腾固态盘三大创新应用：加速、缓存以及分层

借助英特尔傲腾数据中心级固态盘创新存储架构可以更好的支持三大应用：

加速存储相关数据；英特尔傲腾固态盘可提供令人惊叹的快速存储，从而提升性能、降低延迟并提高在负载下（即使是 OLTP 和高性能系统）的响应能力。它们可使用直接连接的存储来加速严苛应用的运行，并能轻松扩展。这样，英特尔傲腾固态盘就变成一个更耐久、更快速的存储层，让服务器实现更高的工作效率 且不会产生数据孤岛。

高速缓存，临时拷贝和保持最热数据；傲腾数据中心级固态盘还可以配合DRAM来使用，这种更大的容量池可支持更大的内存中工作数据集。在某些情况下，它甚至可以替代 DRAM，进一步降低基础设施成本。有了更大的内存池为分析和机器学习过程提供数据，企业可以更快地挖掘出更多洞察信息。通过这种方式，英特尔傲腾存储变成了一个更易扩展、更加实用的内存层。

分层，智能存储最热数据；分层有助于满足业务要求并能更好地利用现有存储资源，傲腾固态盘的利用，英特尔傲腾固态盘支持与内存相同的实时访问，能够充分实现分层，对许多不同类型和用途的数据提供精细的控制，从而消除瓶颈，更快、更方便地访问大型数据集。

傲腾携手合作伙伴正在加速释放数据中心潜能

浪潮作为中国领先的服务器、存储、网络等基础设施厂商以及云计算、大数据解决方案供应商，早在18年就进行了傲腾与浪潮服务器的方案开发与测试。在整个IT行业处于数字化转型的大背景下，浪潮发现客户面临数据处理实时快速响应的问题，反应到基础设施层面，需要内存和磁盘的读写性能与CPU计算网络的发展能力相匹配，只有整体系统性能均衡，才能满足客户的业务需要。同时客户对于存储的性能和成本也是其重要的考虑方面。

在这个大背景下，2018年5月份，浪潮联手英特尔开始做基于浪潮服务器NF5280平台+ 傲腾SSD+VSAN/Ceph/大数据平台进行相关方案的一些应用实践，并陆续发布了VSAN、Ceph、Hbase、Spark、Redis、浪潮K-DB的方案。2018年10月份开始基于NF5280+傲腾AEP内存，即Intel Optane DC Persistent Memory开发基于Spark、Hbase、Redis、HANA的方案开。目前浪潮致力于结合行业TOP应用推广基于浪潮服务器+傲腾技术的场景方案，以便给浪潮客户带来更大的价值。例如：语音云分析方案、视频推荐系统方案、移动话单分析方案等。

浪潮信息解决方案部副总经理魏健表示，基于英特尔傲腾数据中心级固态盘，浪潮在Ceph、HBase、Spark、Redis等做了方案实践测试，都表现了良好的性能。如浪潮K-DB数据库使用傲腾固态盘代替普通SSD磁盘建库和建表性能提升1-2倍，数据加载和压力测试表现了20~40%左右的性能提升；傲腾数据中心级持久内存有APP DIRECT MODE（AD）和MEMORY MODE（MM）两种模式。直接访问模式要应用优化，内存模式就是直接当内存使用。浪潮在与一些客户业务应用测试中两种模式都有使用，AD方面与英特尔及国内著名的语音科技公司合作优化Spark SQL有6~17倍的提升；MM方面，与金融科技公司合作使其Redis表现了与DRAM相当的性能，成本降低25%左右；

“傲腾固态盘和非易失性内存为我们和客户带来了性能优势，傲腾SSD作为数据盘和缓存盘相较于传统SSD有成倍的提升；傲腾AEP内存对于需要数据持久化的应用表现了巨大的优势，降低数据落盘限制；在性能提升的同时，傲腾技术的应用带来了企业成本的降低，我们可以利用傲腾固态盘+QLC SSD来优化全闪配置，使用傲腾数据中心级持久内存部分替代价格高的传统DRAM内存。” 魏健谈到。

同时傲腾SSD和傲腾数据中心级持久内存在浪潮内部和客户应用做的实践测试显示了良好的TCO；在推荐系统业务中Redis内存数据库使用傲腾数据中心级持久内存，作为索引系统后台，使用真实数据测试，得到了与DRAM内存相近的性能，TCO下降了30%。在VSAN方案中浪潮使用了傲腾SSD作为 VSAN的缓存层，在保持成本相当的配置下，与传统NVME SSD相比，性能提升了50%，

英特尔傲腾数据中心级固态盘和数据中心级持久持久内存已经广泛应用

目前，傲腾技术以及在存储、云计算、数据库、AI/分析、高性能计算和内容分发网络等方面实现了广泛的应用。

同时与包括甲骨文、VMware、浪潮、思科、、阿里云、百度、科大讯飞、第四范式等包括传统的数据库服务商、虚拟化服务商、云提供商以及AI企业等全方位合作。比如，通过傲腾固态盘助力阿里云PolarDB的优化，通过有效的存储节点解决方案带来了低延迟, 高吞吐, 高 QoS的用户体验，降低了软件和操作系统压力，增强了数据库性能，从而提升客户在线购物的体验。

ABM 系统在内的计费系统，是电信运营商计费策略的重要基石。其核心存储系统性能的优劣，将直接影响到整个计费系统的工作效率。作为一类典型的联机事务处理（On-Line Transaction Processing，OLTP）应用， ABM系统中REDO数据的提交操作具有高并发、数据量大、响应速度要求高等特点。在存储硬件的选择上，四川电信选择了英特尔傲腾固态盘DC P4800X，来保障REDO数据的安全高效稳定操作。不仅使其系统的存储性能获得了显著提升，在稳定性上也表现优异。

京东 Cloud通过傲腾固态盘大幅度降低了TCO，除了计算能力的提升，京东云今年同时也致力于优化云架构的存储能力。 由于云盘对于整体架构的重要性以及处于对成本相关的考量，JD希望采用最好的TCO方案对 云盘进行升级。通过 Intel Optane SSD DC P4800X，使得京东云能够用更少的节点来满足性能（IOPS）需求，极大的降低了TCO。

未来，更多的基于傲腾固态盘的解决方案继续服务社会……