IDC：2019年第二季度全球融合系统市场同比增长10.9％

IDC的全球融合系统季度追踪报告显示，2019年第二季度全球融合系统市场收入同比增长10.9％，达到39亿美元。

IDC基础架构平台和技术研究副总裁Eric Sheppard表示：“融合基础设施解决方案的价值定位已经发展到与混合云领域的需求保持一致。现代融合解决方案正在不断增长，因为这种系统能够让企业组织利用标准化的、软件定义的、高度自动化的数据中心基础设施，而该这种基础设施正在日益成为无缝多云世界的本地骨干架构。”

融合系统细分市场

IDC将融合系统市场分为三个部分：认证参考系统与集成基础设施、集成平台、超融合系统。2019年第二季，认证参考系统与集成基础设施市场收入为15亿美元，同比增长10.5％，占融合系统总收入的37.5％。集成平台的销售额同比下降14.4％，收入为6.26亿美元，占融合系统市场总收入的16％。超融合系统销售收入同比增长23.7％，收入为18亿美元，占融合系统总市场的46.6％。

IDC通过两种方法对超融合系统市场中的技术供应商进行排名：通过超融合解决方案的品牌或提供核心超融合功能的软件所有者。

从超融合系统市场品牌角度来看，戴尔是该季度最大的供应商，收入为5.332亿美元，市场份额29.2％。Nutanix的收入为2.588亿美元的品牌收入，占整个超融合基础设施市场的14.2％。思科位列第三，收入为1.14亿美元，占市场份额6.2％。

注释：

* 戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售总额。

从该市场的软件所有权角度来看，该季度VMware超融合软件的系统收入为6.941亿美元，占整个市场的38％。运行Nutanix超融合软件的系统收入为5.22亿美元，占整个市场的28.6％。这两项金额均代表所有HCI软件和硬件的销售额，无论其品牌如何。