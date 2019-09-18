Pure Storage首次发布“AI First”基础设施和全新云服务

数据存储厂商Pure Storage本周在奥斯汀举行的Pure Accelerate 2019活动中宣布推出了最新的“AI First”基础设施产品，将目光瞄准了更多的人工智能工作负载。

数据存储厂商Pure Storage本周在奥斯汀举行的Pure Accelerate 2019活动中宣布推出了最新的“AI First”基础设施产品，将目光瞄准了更多的人工智能工作负载。

新推出的AI Data Hub产品被称为“端到端人工智能管道解决方案”，为企业提供了大规模设计、开发和部署人工智能模型所需的基础设施。

该平台基于Pure Storage的FlashBlade，后者是一种基于闪存的文件和对象存储设备，可以实现极快的数据访问，以及与Nvidia共同开发的AI Ready基础设施产品，据称该产品可以显着提高人工智能生产力，同时加快产品上市速度，提供以数据为驱动的模型。

AI Data Hub可以处理AI管道的每个步骤，从清理数据和标记数据再到建模和训练，以及在生产中运行经过训练的AI模型。

Nvidia副总裁、DGX系统总经理Charlie Boyle表示：“凭借由Nvidia DGX系统和Pure Storage Flashblade支持的AIRI，Nvidia和Pure让每个企业能够更快速、更轻松、更具成本效益地大规模部署和管理人工智能。AI Data Hub通过加速数据科学工作流提高了联合解决方案的价值，借助Nvidia CUDA-X AI软件和DGX系统提供的支持，可以实现更快速的迭代，提高开发人员的工作效率，加快洞察时间。”

Wikibon分析师Dave Vellante表示，对于Pure Storage来说这是一款关键产品，因为它意味着Pure Storage可以承担以前没有真正涉足的新的数据密集型工作负载。这对于Pure Storage这样的一家公司来说应该是有帮助的，就像存储市场中的其他厂商一样，Pure Storage由于闪存存储组件供过于求导致价格急剧下降遭受了收入的重创。

“在NAND价格下滑的市场中，这么做是有意义的，因为这将会给闪存带来新的机会，进一步侵蚀磁盘的市场，”Vellante表示。

此外Pure Storage还宣布对其云数据服务产品组合进行更新，使客户能够更轻松地将应用移入和移出公有云基础设施平台如AWS和微软Azure。

推出的新产品中包括Cloud Block Store for AWS，一款在AWS云中原生交付的企业级块存储服务，目的是为托管在AWS上的数据服务提供“统一的管理和消费体验”，让依赖这些服务的应用可以在云中更加无缝地运行。

James Kelly是查普曼大学的高级系统管理员，查普曼大学是该服务的早期用户。Kelly表示：“由于CBS提供了和本地相同的API和接口，这让我们能够在AWS上使用当前FlashArray相同的自动化工具和脚本，缩短时间线并实现零培训成本。可以想象一下，这让我们有了可以使用现有资源和专业知识，在混合云环境中迁移、访问、管理数据的新方法。”

另一款产品CloudSnap for Azure则是为了向微软公有云平台提供更智能、更高效的数据传输。CloudSnap是一种云备份服务，也可在AWS上使用，为内部部署和云托管应用和服务提供快速恢复功能。

“无论数据存在于何处，这都是为了实现云体验，”Vellante说。“对于没有公有云的企业而言，找到为客户增加价值的方法是至关重要的，而将内部云连接起来以获得更一致的体验是实现这一目标的好办法。”

Pure Storage还借这次活动宣布为Pure-a-Service云产品引入更统一的订阅模式。Pure的即服务产品包括用于多个公有云平台的闪存存储服务，以及一系列数据管理和分析工具。对客户来说，以这种方式消费产品的主要好处是，他们只需要为他们需要的资源付费，并且可以立即获得最新的更新。