平安云跻身IDC报告中国金融行业云领导者位置

目前金融业上云趋势呈现私有云、公有云和混合云共同发展的趋势。传统的大中型银行类金融机构仍然以私有云为主，与互联网相关的边缘性业务选择公有云。

今天，云计算作为基础设施，就像水、电、气对于人们的生活一样，已经成为不可或缺的必需品，特别是随着移动互联、AI应用高速发展，云计算作为企业IT基础设施，助力企业应用和技术创新的作用越来越明显。具体到金融领域，基于云计算的IT架构已经成为金融业创新发展的坚实底座，并成为金融行业建立数字金融和数字生态的核心基础。

目前金融业上云趋势呈现私有云、公有云和混合云共同发展的趋势。传统的大中型银行类金融机构仍然以私有云为主，与互联网相关的边缘性业务选择公有云。个别创新型的互联网银行则采用全部上云架构，率先体验到云平台为银行业务所带来的便捷性和创新性。传统的小型银行在积极探索业务上云路线，由于业务体量、规模和资源的限制，而无法自建私有云，则考虑银行同业的科技输出平台，或符合监管严格要求的行业云。

金融业上云对云服务商要求更高

随着金融机构纷纷上云，金融机构对于云服务的需求增长迅速，大家一致看好公有云、混合云的云服务这块大蛋糕。但是金融行业上云，国家有相应的行业标准、数据安全方面的规定以及监管方面的合规等多重要求。对于云服务商来讲，为金融行业提供云基础服务代表着服务能力的最高水准，相应的又有较高的技术和市场门槛。

如何针对银行、保险、证券及新兴金融科技等金融行业提供丰富的云服务？如何针对不同的行业应用场景提供不同的金融行业解决方案？这些成为云服务提供商和金融行业共同思考的问题。

针对金融行业的市场需求，IDC推出《中国金融行业云及服务 2018 年厂商评估报告》。按金融云市场特性，IDC 选取了市场上具有一定代表性的厂商，即中国金融行业云及服务市场中具备一定规模和市场影响力、并且有能力为中国金融机构提供全面的云计算及相关服务解决方案的企业。

平安云高水准进入中国金融云服务"Leaders"位置

该报告经过评估认为，华为云、阿里云、平安云、腾讯云位于 IDC MarketScape 中国金融行业云及服务 2018 年的"Leaders"位置，这是平安云首次以领导者地位进入中国金融行业云及服务厂商阵营。

来源：IDC 2019 · IDC MarketScape《中国金融行业云及服务2018年厂商评估报告》

由平安科技自主研发的平安金融云是国内规模最大、应用最广的金融行业专有云之一，也是国内首家面向金融垂直行业提供云计算服务的云平台，依托平安集团在金融行业的业务优势及金融IT领域的技术积累，平安金融云不仅承载万亿级集团核心业务，还为其他金融机构提供高可靠、高弹性、高安全、高合规的金融行业解决方案和产品，助力金融业务创新。

平安云基于三大差异化优势输出全栈云服务

平安云目前拥有近 3000 个核心的专利技术以及 500 多个安全合规指标等，获得了15万家合作企业的高度认可，这使得平安云具备了“安全、专业、可靠”三大优势。

安全 平安云具备多层级的安全合规要求。12项国内外权威专业安全认证，实现最高级别安全合规，全面满足一行两会监管要求；首家通过 ISO 27018 认证的金融云, 国内最高级别认证金融云服务商。

专业 平安云具备独一无二的行业沉淀。拥有31年金融行业沉淀、90+云产品、覆盖底层基础架构、通用中间件、上层应用全领域。1200+件金融科技发明专利位列 2018 年全球FinTech 第一；10000+专利申请，700+获得授权，在中国金融机构中位列第一。

可靠 平安云的“四横四纵”灾备体系和“云+雾+端”高效运行架构的完善，保证了金融业在上云过程中端到端的稳定高效；划分独立隔离的金融专区，满足金融行业更高级别需求；“七地”十“四数据中心”网络、多点多活、满足金融云可靠部署需求；除 VPC 之外，提供 DMZ、Server Farm、PTR 三个区域以满足金融行业不同业务要求。

四大方案助力金融业加速上云

在安全、专业和可靠的核心价值下，平安云拥有全面深度的金融行业解决方案。具体体现在：

银行解决方案 平安集团深耕金融业务31年，一直聚焦在解决复杂的企业问题，具有最佳实践经验。IaaS层，SaaS层，PaaS层均有成熟的产品解决方案，在强调监管合规和注重多层级安全防护的基础上，平安云为银行客户提供公有云和专属云等多种部署方案以及定制化服务。平安云在银行行业多个业务场景，包括业务风控、展业营销、智能客服和智慧办公等方面积累了丰富的经验。

保险解决方案 依托平安集团在保险领域的创新技术沉淀和业务管理优势，平安云为保险行业提供从前端业务拓展到后端客户服务的全方位解决方案，其涵盖了代理人展业、团险询报价、智能语音、移动客户端App、微信展业、互联网接入、智能风控和智能客服等丰富的场景应用。平安金融云保险解决方案的特性使其成为行业内最全面、最优化和最具特色的保险行业云解决方案，是保险机构建立数字生态、提升市场竞争力的重要保障。

互联网金融解决方案 基于云计算、大数据和人工智能等新兴科技，平安云互联网金融解决方案为P2P、第三方支付、众筹、金融网销等互联网金融业务场景，提供端到端的互联网金融全流程一体化解决方案。

投资解决方案 基于平安下属集团平安证券、信托、平安好房对投资行业业务场景的深刻理解和最佳实践，以及平安科技在“人工智能”、“智能认知”、“大数据”、“云计算”等领域的顶尖技术积累，在强调监管合规、注重多层级安全防护的基础上，为投资行业客户提供公有云、专属云、混合云的部署方案以及定制化解决方案服务。

平安云赋能平安银行零售转型

在金融保险领域，保监会对金融机构的数据中心、系统运维、数据高可用及灾备等要求极高，必须要符合金融行业监管要求。平安云为平安银行提供了云硬盘、弹性文件、对象存储、负载均衡、云数据库以及云监控等能力；为平安银行打造一个高可用、数据安全可用的云基础设施。

2018年初平安银行私有云自上线以来，短短7个多月的时间里，已交付14000多个虚拟机，1300T分布式存储。承载了面向零售业务、对性能有高并发要求的业务系统，包括信用卡核心密码服务平台、消息推送数据处理平台、生活缴费服务系统等重要业务。

平安银行CIO张斌谈到“云计算在平安银行零售转型的过程中发挥了重要作用，在平安云科技力量的大力支持下，平安银行对各个新技术领域应用的深度和广度均处于业内先进水平。”

同时平安云也服务于广大的中小银行，全球领先的金融科技金融壹账通基于平安云构建先进的金融大数据、金融区块链、金融云和智能金融等新技术，为包括 500 多家中小银行在内的近 3000 家中小金融机构提供了金融科技服务支持。

金融行业上云大有可为

我们看到，金融行业对于云计算的需求是巨大的，同时金融机构对于云服务商的选择也是谨慎的。

金融机构选择云服务商，首先要考虑安全与合规性，审核云服务商在安全与合规方面的资质与资格。其次要看云服务商的技术创新能力，包括大数据、人工智能和云计算的信息安全创新。第三，生态能力，从生态的角度，云服务商应该具备连通行业上下游、服务上下游、数据上下游的能力，帮助金融机构拓展产品与服务，提升智能化，打造金融数字化生态。最后还有要担当，金融行业上云的高要求让金融机构在选择云计算服务商的时候需要考虑到降低安全风险和实现价值最大化的模式。

不难预料，未来将有越来越多的金融机构在系统迁移上云的项目上会选择与云服务商共担风险、共担 责任、合作共赢，那些真正有技术实力、服务能力还有担当的云服务商将会凸显出来。对于华为云、阿里云、平安云等在内的进入IDC MarketScape 中国金融行业云及服务 2018 年"Leaders"位置的云服务商们，它们通过不断的技术创新、生态建设以及有担当的魄力，无疑将有更多机会为中国金融产业加速上云做出更大的贡献。