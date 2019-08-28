阿里云 ESSD 采用自研“超级高速”的新一代存储网络协议，有望取代TCP协议

8月26日，阿里云透露核心存储产品ESSD已率先采用这一最新的自研存储网络协议，并实现大规模商用，数据传输效率提高50%。

8月26日，阿里云透露核心存储产品ESSD已率先采用这一最新的自研存储网络协议，并实现大规模商用，数据传输效率提高50%。

据了解，未来该协议还将继续演进，有望取代传统TCP网络协议。此前，谷歌、微软也曾先后发表论文试图突破瓶颈，但都未大规模应用。

随着AIoT时代的到来，所有数据都要求实时采集、传输、计算，传统 TCP 和 RDMA 网络都无法完美适配云时代的存储需求。

ESSD是2018年阿里云研发的业内首个百万级 IOPS 、百微秒延时云存储产品，相当于一个千万平米的巨型数据仓库，自带时速超过120公里的超级高速，仅需1秒就可以完成1部高清电影的传输和存储。

阿里巴巴研究员，阿里云智能块存储研发资深总监满弓谈到，ESSD优异的性能得益于阿里云的多项技术自研，底层架构基于自研大规模分布式存储系统盘古 2.0，存储芯片采用自研Aliflash SSD，并且依托自研网络协议 Luna 和增强型RDMA 数据传输协议，结合自研HPCC流控算法，深度优化TCP，大幅降低计算资源消耗及响应延时，使ESSD的数据传输效率可提高50%。

采用全新网络协议的ESSD已正式商用，目前服务数万企业，涵盖自动驾驶、工业物联网、AR/VR、证券交易、电商搜索等数据高并发领域。

“ESSD为企业数据存储和业务敏捷创新提供了新的可能，成为AIoT海量数据存储场景的标配。”阿里云智能存储产品资深总监Alex Chen表示。

阿里云拥有全球最丰富的云存储产品家族，总数据存储量达数十EB，凭借多层次防护、跨区域容灾等能力连续三年入选Gartner全球云存储魔力象限，并且被列为全球领导者地位。