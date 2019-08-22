黄铠：AI在2025年将出现十大增长趋势
香港中文大学教授黄铠认为今天人工智能更应该强调群体智能
CCF HPC China2019上，香港中文大学教授黄铠分享了融合超算云与5G边缘计算升级大数据智能物联网应用，他认为今天人工智能更应该强调群体智能，比如几千个无人飞机，不光是计算问题，协调问题。控制问题更大。
同时黄铠谈到，华为2019年在5G网络领域取得进展，并预计到2025年在全球实现增长。
2019年，华为5G实现了15 Gbps的数据速率，比竞争对手快15-24倍。
在全球范围内，华为5G系统目前有50个国际订单，拥有30-35%的5G基站。
华为预计，到2025年，58%的人口将使用5G, 14%的家庭将使用机器人管家，97%的企业将采用人工智能。
华为预测，到2025年，全球将出现十大增长趋势:
（1）机器人成为家庭成员，
（2）超有远见
（3）零时间搜索
（4）熟悉自己的道路
（5）机器完成3个高风险，重复性，精准的工作，每个工人都会和103个机器人工人一起工作
（6）人机联动创新
（7）无缝沟通，
（8）（commonwealth economy）
（9）5G会更快到来
（10）全球数字管理
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