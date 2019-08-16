重磅：微软推出比肩固态盘的Azure Ultra Disk云存储服务

微软今天宣布在三个云区域推出新的Azure Ultra Disk固态硬盘存储服务。

微软今天宣布在三个云区域推出新的Azure Ultra Disk固态硬盘存储服务。

Azure Ultra Disk是微软所谓的下一代分布式块存储服务，旨在满足高吞吐量和高IO Azure虚拟机的需求，目前在美国东部2、北欧和东南亚地区可用，稍后还会在更多地区上线。

微软在一份文档中称，Azure Ultra Disk服务是“数据密集型工作负载（如SAP HANA、等顶级数据库和交易繁重的工作负载）”的理想选择。

微软Azure首席技术官Mark Russinovich在博客文章中表示，Ultra Disk提供了4GB到64TB的多种存储容量选项，用户还可以定制吞吐量要求，范围从每秒300Mb到每秒2000 MB，IO操作可设置为每秒1200到160000 IOPS。

Russinovich说，能够自定义这些设置的一大优点是用户可以根据工作负载要求动态扩展磁盘性能，而无需重启虚拟机。设置可以即时调整，不到一个小时即可生效。

他解释说，Azure Ultra Disk利用本地冗余存储在单个Azure可用区中保留三个数据副本。此外该服务还采用了“虚拟磁盘客户端”技术，提供磁盘映射的元数据。 Russinovich说，客户端通过这种元数据可以直接与存储服务器通信，从而减少延迟，并提供与企业级闪存磁盘阵列相当的性能。

Azure Ultra Disk的价格是按小时计算的，费用取决于具体的磁盘大小和性能配置。