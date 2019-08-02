混合云之争：谷歌首次发布Anthos平台迁移工具

近期谷歌也在强化自己的混合云战略，发布了一款让企业可以更轻松地将应用从内部环境和公有云环境转移到Anthos平台的新工具。

今天绝大多数企业都有自己的云部署计划。同时很多企业表示目前正在使用混合多云环境，或者迫切地计划迁移到混合多云环境。混合云在中国市场可以说是发展比较迅速。包括国内超融合厂商与Azure、阿里巴巴等公有云合作让公有云服务落地到私有云环境中的混合云部署。

近期谷歌也在强化自己的混合云战略，发布了一款让企业可以更轻松地将应用从内部环境和公有云环境转移到Anthos平台的新工具。

谷歌在今年早些时候推出的Google Anthos是一个混合云平台，运行在Kubernetes容器编排软件之上，可以托管不需要修改就能运行在现有内部硬件和公有云上的应用，从而让企业可以为每个应用选择最适合的基础设施。

Anthos应用程序部署在软件容器中，这些容器可托管每个应用的单个组件并使其更易于使用，主要好处是开发人员可以使用一组工具来构建和部署他们的应用，并在必要时推送更新，不管这些应用是托管在哪个基础设施上。Kubernetes则可以让管理大型容器化应用集群变得更轻松。

Anthos可以用于构建灵活的新应用，但是谷歌也希望考虑使用Anthos来实现现有工作负载的现代化。为此，谷歌宣布向用户提供“Migrate for Anthos”的新工具测试版，该工具可以将运行在本地或者Google Compute Engine服务的虚拟机直接迁移到在Google Kubernetes Engine（GKE）上运行的容器中。谷歌表示，该工具还可以将虚拟机从竞争对手的云服务（如AWS和微软Azure）迁移到GKE容器。

谷歌云工程副总裁Eyal Manor在一篇文章中这样写道：“此次发布让客户可以使用Migrate for Anthos自动对虚拟机实施现代化，并将其迁移到容器中，无需任何传统容器现代化策略涉及的复杂手动流程。我们的新方法为你提供了更大的灵活性，可以轻松地实现现有基础设施投资的现代化，即使对之前未能实现现代化的虚拟机也是如此。”

除了Anthos之外，谷歌还为客户提供了一种简单的方法可以将虚拟机迁移到Compute Engine服务——一种更传统的云托管服务器基础设施。谷歌将对“Migrate for Compute Engine”服务进行升级，推出可以工作负载从微软Azure迁移到谷歌云的测试功能。

“这是对Migrate for Compute Engine支持虚拟机移出Amazon EC2功能的一个补充，”谷歌云工程副总裁Brad Calder在第二篇博文中这样写道。“因此，不管你在不同云之间进行迁移是为了获得更好的灵活性、节省资金还是为了提高安全性，你现在都可以快速地、轻松且经济高效地迁移到谷歌云了。”

谷歌还更新了自己的Service Mesh产品，这是用于控制通过网络进行服务通信的专用基础设施层，可以让一个应用的不同组成部分彼此之间进行通信。

此外，谷歌宣布向用户提供Traffic Director，以及推出Layer 7 Internal Load Balancer测试版。

Traffic Director是一个可扩展且完全托管的服务网格控制平面，与Envoy代理服务配合使用，可提供弹性、智能负载平衡和高级流量控制功能，其主要理念是抽象出应用网络的复杂性。

至于L7 ILB，是一项将负载平衡带入传统应用中的工具。

Calder表示：“支持Traffic Director和Envoy的L7 ILB让你以最低的劳动力、熟悉的传统负载均衡器使用经验，为传统服务提供丰富的流量控制功能，部署L7 ILB也是将遗留应用迁移到服务网格的第一步。”

在回头看看国内混合云市场，阿里云很早就就提供全面的混合云部署解决方案来加速数据迁移和加速数据到阿里云 DevOps 解决方案，今年阿里云更是发布Apsara SA系列混合云存储阵列，融合IP SAN，FC SAN，NAS和OSS对象存储协议于一体，同时实现了本地数据中心架构和公共云存储的无缝结合，全面满足企业各类应用对数据存储的可靠性，安全性，性能和灵活扩展的需求。

在比如联想和微软合作推出的ThinkAgile SX for Azure Stack混合云解决方案。对于Azure公有云来说，Azure Stack是Azure公有云在本地数据中心的延伸，因为使用相同的 Azure Resource Manager 应用部署模式、自助服务门户和 API，保证与Azure公有云一致的体验。这对于将要采用Azure公有云或已经采用公有云未来要构建混合云企业来说是一个不错的选择。

VMware提出VCPP （VMware Clould partner plan）VMware的云服务合作伙伴计划，希望利用VMware的技术与合作伙伴共同建立一个具备云服务的生态体系来助力企业数字化转型。实现VMware IT架构下将业务工作荷载和数据随时迁移到公有云上，最终实现混合云服务，从而帮助客户借助内部正在使用的VMware产品和工具将其本地部署的数据中心快速无缝地拓展至云端。

在华为分析师大会上，华为云进一步增强了混合云方案线上线下的联动能力，来让更多的企业享受到真正的高效便捷的云服务。华为多年的口号是希望帮助企业实现按云的方式使用存储资源。让企业关键应用无需改造即可运行在公有云上。随着存储混合云方案的特性全新增强，华为进一步优化了线上线下资源互动和统一管理，其混合云解决方案可以说是不断诠释其按云的方式来提供存储服务。

可以看到在混合云市场已经是竞争非常激烈，相信Google的积极投入，让混合云的服务市场进一步在用户和市场方面大幅普及，促进整个云市场的蓬勃发展，并让市场看到积极投身到混合云市场中成为企业的必要选择之一。