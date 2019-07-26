Veritas 推出多云数据服务平台，让企业数据管理不再难

近日， Veritas Technologies宣布推出全新多云数据服务平台（Enterprise Data Services Platform），用以帮助企业持续且从容协调数据冗灾恢复及数据保护，同时也为企业提供数据洞察，提升运营效率和实现数据合规。

近日， Veritas Technologies宣布推出全新多云数据服务平台（Enterprise Data Services Platform）。凭借Veritas NetBackup 8.2，新平台将借助集成技术来化解IT复杂度，并帮助企业客户实现最迫切的管理需求。这包括确保关键业务数据及应用的全天候稳定运行，持续且从容协调数据冗灾恢复及数据保护，同时也为企业提供数据洞察，提升运营效率和实现数据合规。

Veritas公司大中华区总裁杨晨（右）和大中华区技术销售与服务事业部总监顾海巍

随着企业IT环境的日益复杂化，企业数据管理面临非常大的挑战。一方面企业面临着物理服务器、虚拟化和公有云三种IT环境并存的局面，另一方面，数据的爆炸性增长与并不富裕的IT预算给管理者带来很大压力；第三，数据的合规以及黑客勒索让企业不得不认真审视现有的数据，重新评估数据的安全性。Veritas多云数据服务平台就是在这一背景下推出的，旨在帮助企业应对上述压力。

“有三个关键词是Veritas现在会频频提及的，这就是可用性、数据保护和数据洞察，这也是Veritas多云数据服务平台三个发力点。”Veritas公司大中华区总裁杨晨表示。

多云数据服务平台是Veritas 360数据管理套件的升级版。与后者相比，功能有全面提升尤其实在数据洞察方面。具体来说，在数据保护方面，该平台上全新 NetBackup 8.2不仅支持500多个数据源，150多种存储设备和60类云平台，同时也能灵活按需部署，成为目前市面上功能最丰富、扩展性最高的数据管理解决方案之一。

在业务连续性方面，依托Veritas InfoScale，该平台能全天候支持业务稳定运行，无需依靠任何基础架构。这一技术同时也应支持任何操作系统、应用程序、管理程序、云及存储，并提供编排后的全自动数据恢复和数据测试，从而赋予企业从业务连续性角度监控应用程序和最佳性能的能力。

而在数据洞察方面，通过Veritas Information Studio这一款整合信息智能工具，企业可轻松实现数据可视化，进行有针对性的数据分析，并在管理数据的基础上采取更明智的决策。

尤为值得一提的是，新收购的APTARE也被整合在这一平台之中，依托这一业界领先的IT分析解决方案，能重点管理混合云环境下的数据存储和备份。据悉，APTARE能整合所有与数据存储和备份相关的信息，让管理员全面掌控整个数据的存储和备份过程。

Veritas大中华区技术销售与服务事业部总监顾海巍介绍记者，多云数据服务平台可以服务于两个群体，一个是运维人员，另一个业务人员，而业务视角很大程度上依赖于数据洞察提供的能力，它能屏蔽掉复杂的技术指标而代之于业务指标，从而让业务人员也能轻松完成数据管理工作。