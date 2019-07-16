 多云AI下的数据存储苦恼，小明如何跋山涉水寻找曙光！

多云环境的数据如何统一管理、自由流动？面对多云趋势，多年的IT基础架构如何管理，是扔掉重建？还是有效利旧？成本如何考虑？

（一）小明作为一家传统的制造企业的IT管理者，在过去为企业IT建设立下了汗马功劳。

从核心ERP系统到生产管理系统，到结算、报表系统，BI/BA系统等。逐步构建了一套数据中心系统。

（二）但是互联网春风吹来，海量数据产生。基于多云环境构建的IT环境成为趋势，同时基于海量的数据为基础，AI应用正在成为企业提升竞争力的有效手段。公司董事会也逐步把多云环境的IT架构和AI应用发展作为重中之重

（三）但是多云环境的数据如何统一管理、自由流动？面对多云趋势，多年的IT基础架构如何管理，是扔掉重建？还是有效利旧？成本如何考虑？

（四）同时作为在AI环境中的算法、算力的第三大支柱——数据，如何确保数据 ready for AI，建立自动化的数据管道，高性能支持AI应用（无 IA不 AI）？成为小明考虑的问题

（五）小明悟道了：数字化已经进入新的篇章，从关键业务上云，到企业级生产型AI，企业需要重新思考IT，思考全新的数据存储应用，面向未来的现代架构最为重要。

想知道小明看到的那片曙光是什么？

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IBM重构了现代化基础架构，基于全新的全闪存阵列+存储软件spectrum,打造的智能+数据存储架构。助力企业构建多云敏捷、安全无虞的现代架构，赋能企业构建未来的多云与AI之旅的能力。