平安云获可信云5项认证，通过最高标准金融云评估

2019年7月2日，由中国信息通信研究院主办的“2019可信云大会”在北京召开，作为大会的重磅内容之一，大会上发布可信云完整评估体系及通过评估企业名单。

2019年7月2日，由中国信息通信研究院主办的“2019可信云大会”在北京召开，作为大会的重磅内容之一，大会上发布可信云完整评估体系及通过评估企业名单。可信云评估则是国内首个获得市场高度认可的云计算标准和评估方法。

此次大会上，平安云基于创新的云计算技术和优质的服务通过五项可信云认证。其中在云基础服务和产品领域，获得云主机、对象存储和云数据库可信云评估认证，在行业和专业服务领域，获得了可信金融云（银行类）服务认证和云计算风险管理能力评估认证。

可信云认证是由数据中心联盟、云计算开源产业联盟组织，中国信息通信研究院（工信部电信研究院）测试评估的面向云计算服务产业的认证体系。可信云评估是我国云计算领域信任体系唯一的权威评估，自2013年推出以来，可信云蓬勃发展，评估范围覆盖云计算全产业。作为国内云计算领域的权威评估体系，可信云已经成为国内政府采购和企业购买过程中的重要参考，是业界衡量云服务质量和能力的重要标准。

金融与科技结合，对底层云服务要求更高

2018年，在国务院《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、银监会《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管白皮书》等政策推动下，云计算逐步向以金融行业为代表的传统行业加速渗透。同时随着中国网络安全法以及欧盟的GDPR等出台的数据保护个人信息保护的相关法律的，对金融领域的云服务商也提出了新的安全需求。

为帮助银行类金融机构更好地选型和建设云服务，同时规范银行类云服务提供方提供更加规范和可信的云服务。在工信部，银保监会指导下，中国信息通信研究院联合融联易云、兴业数金、招银云创等金融企业，共同研究制定了《可信金融云服务（银行类）能力要求参考指南》和《可信金融云服务（银行类）系列标准》。

平安云基于安全、可靠以及专业的技术创新和服务能力各项指标均满足了《可信金融云服务（银行类）能力要求参考指南》和《可信金融云服务（银行类）系列标准》和《可信金融云服务（银行类） 第2部分 风险管理能力要求》。不仅如此，在云基础设施领域，平安云的云主机、对象存、和云数据库还满足了《云计算服务协议参考框架》、《可信云服务认证评估方法》、《可信云服务认证评估操作办法》三个标准。

平安云的价值主张——安全、可靠、专业

由平安科技自主研发的平安云通过对整个平安集团提供云计算服务，经过6多年的累积经验，平安云今天已经发展成为金融行业内最大的云平台。12 项国内外权威云认证，满足共 60+ 合规要求，率先迈入最高级别认证的云服务供应商行列。

平安云目前拥有500+个专利申请、核心技术自主可控等核心优势的助力下，平安云凭借其“安全、可靠、专业”的价值主张，获得了15万家合作企业的高度认可。

平安云通过最高要求的可信云标准——可信金融云（银行类）

金融行业的需求和标准相对较高，服务金融平台的云需要在金融监管的最高安全标准的基础上打造底层架构和技术保障支持。因此在构建可信云标准的时候要求也是最高等级。

平安云各项指标均满足可信金融云（银行类）各项评测内容。包括：数据存储的持久性、数据可销毁性、数据可迁移性、数据保密性、数据知情权、数据可审查性、业务功能、业务可用性、业务弹性、故障恢复能力、网络接入性能、服务计量准确性、服务变更、终止条款、服务赔偿条款、用户约束条款和服务商免责条款。

同时，平安云以期多年服务于平安集团的金融行业经验和高合规标准，满足可信金融云服务（银行类）能力要求参考指南》中的具备银行机构或由其控股的科技公司来提供服务的企业属性要求。

可以说结合平安云的“四横四纵”灾备体系和“云+雾+端”高效运行架构的完善，保证了金融业在上云过程中端到端的稳定高效。

平安云为平安人寿打造最高金融标准

在金融保险领域，保监会对保险机构的数据中心、系统运维、数据高可用及灾备等要求极高，必须要符合保险行业监管要求。平安云基于云主机、对象存储等基础能力为平安人寿自主获取的弹性计算存储资源，提供高可用、高可靠、 高安全性的文件高速共享服务和支持海量扩展，满足电子保单等PB级文件及数据存储；为平安人寿打造一个高可用、数据安全可用的云基础设施，来满足监管要求。

平安云可信金融云助力云上跨境开放式区块链贸易融资平台。平安云打造了全球首个由政府机构牵头的开放式区块链跨境贸易融资平台，基于区块链技术减少人为失误，提高银行运营效率，同时结合平安云的云计算风险管理能力，实现监管及政府能够实时监控流程、信息记录不可篡改，并能够准确高效的核实交易背景，减少支付风险、违约率等；提升整个交易过程的风控效率。

一次性通过五项认证是对平安云技术实力的最好验证，平安云继续以金融为起点，深度服务于金融、医疗、智慧城市、房产、汽车五大生态圈，为全行业提供IaaS、PaaS、SaaS全栈式云服务。